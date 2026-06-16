nagy imremártírokkommunizmuskivégzés
Tudomány

Kátránypapírban, arccal lefelé temették el Nagy Imrét

Nagy Imre újratemetése
Horváth Péter / Fortepan
Nagy Imre újratemetése.
admin Bihari Dániel
2026. 06. 16. 04:10
Nagy Imre újratemetése
Horváth Péter / Fortepan
Nagy Imre újratemetése.
A mártíroknak sírhantjuk sem volt, az évtizedek alatt benőtte a növényzet, Nagy Imre sírjának pontos helye még a Belügyminisztériumban is feledésbe merült.

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő bosszú és megtorlás a forradalom miniszterelnöke, Nagy Imre és társai perével, majd kivégzésével érte el csúcspontját. Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst június 16-án végezték ki a kőbányai börtön udvarán, Szilágyi Józsefen már korábban végrehajtották az ítéletet, Losonczy Géza pedig még a börtönben elhunyt. A kádári elnyomás az eseményeket ellenforradalomként értékelte, vezetőit a nép ellenségeként kezelte, de leginkább a hallgatás homályába burkolta. A kivégzések után helyben elföldelt embereket 1961 februárjában a legnagyobb titokban, álnéven temették újra

kátránypapírban, arccal a föld felé fordítva az Új köztemető 301-es parcelláján, Nagy például Borbíró Piroska néven került a temetői jegyzékbe

– írja a Rubicon.hu.

A sírokat fel sem hantolták, így az évtizedek során a felismerhetetlenségig benőtték a növények, a helyszín még a Belügyminisztériumban is feledésbe merült. A BM már 1981-ben nyomozásba kezdett felkutatásukra, de a sírok beazonosítása csak 1988-ban, a „Darázsfészek” nevet viselő dosszié alapján sikerült. 1989. március 29-én kezdődött meg Nagy Imre maradványainak kihantolása, majd április 6-ig Gimes Miklós, Maléter Pál, Szilágyi József és Losonczy Géza holttestét is megtalálták.

Nagy Imre és mártírtársai újratemetése.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetése.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetése.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetése.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetése.
7 fotó

Mindeközben 1988-ban megalakult a Történelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB), amely Nagy Imre és társai kivégzésének 30. évfordulójára nagyszabású megemlékezést szervezett Budapesten, majd az MSZMP reformer szárnya kompromisszumra kényszerítette Grósz Károly miniszterelnököt: beleegyezett az újratemetésbe, de a rehabilitációba nem. Pozsgay Imre aztán 1989 januárjában „népfelkelésnek” nevezte az 1956-os eseményeket, ezzel megindult Nagy Imre tevékenységének átértékelése a párton belül. Végül a TIB 1989 februárjában megállapodott a Belügyminisztériummal az újratemetés június 16-ai időpontjáról.

Sokan ezt tartják a kommunista rendszer záróakkordjának hiszen azzal Kádár János legbelső félelme vált valóra: egykori halálraítélt ellenfele hivatalosan is bűnbocsánatot nyert, és ezzel az 1956 utáni rendszer elvesztette legitimációját.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Letartóztatásban maradnak a fővárosi korrupciós botrányban érintett momentumos politikusok
Megszavazta az Országgyűlés: aki nyolc évig miniszterelnök volt, többé nem lehet az
Mutogatott a VAR-bíró a kamerának, óriási botrány lett belőle
Közmédiáért felelős miniszteri biztos: Vállalniuk kell a következményeket a közmédia bizonyos dolgozóinak
Megszavazta az Országgyűlés: aki nyolc évig miniszterelnök volt, többé nem lehet az
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik