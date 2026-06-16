„Na, itt egy semmirekellő női mentőápoló” – nem indult egyszerűen mentős karrierje Győrfi Pál utódjának

Épp egy hete jelentették be, hogy már nem Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Utódja Szűcs Brigitta mentőtiszt lett, akiről ezt írták: „2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ kötelékéhez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. 2026-tól a HUNOR mentőszervezet egészségügyi komponensének tagja és mesterképzésre is készül.”

Szűcs interjút adott a Blikknek arról, hogy kezdte pályáját mentősként. Röviden: nem volt mindig könnyű.

Nem ment ez olyan könnyen, hiszen akkor még szó sem volt arról, hogy mentőknél kivonuló mentőápolóként vagy mentőgépkocsi-vezetőként dolgozhasson egy nő, így a Máltai Szeretetszolgálat mentőinél kezdtem el önkénteskedni, miközben elkezdtem tanulni is a mentők mesterségét. Mivel akkor éppen nem dolgoztak női mentősök, vállalkozásaim voltak, aztán egyszer csak jött a lehetőség, ismét jelentkezhetnek nők is mentőnek, az elsők között adtam be a pályázatom, az első között vettek fel.

Azt is mesélte:

Inkább az volt furcsa, hogy például egy kórház ügyeletén, amikor először vittem be beteget, egy orvos jegyezte meg, persze úgy, hogy halljam, na, itt egy semmirekellő női mentőápoló. Ügy voltam vele, nem tudja, ki vagyok, nem tudja, mi vezérel, nem vettem fel a kesztyűt. Bennem sem maradt meg tüskeként, de azért útmutatónak jó volt, hogy nem lesz egyszerű ez a hivatás, hogy jobban kell bizonyítanom, mint a nálam 30 centivel magasabb, 30 kilóval nehezebb férfi kollégáimnak.

Szűcs arról is mesélt, hogy a „férfiak esetében is jól jött a nőiség, volt például egy eset, egy kocsmai verekedés, ahol amikor kiértek a mentők, még javában állt a bál. Amikor én kiszálltam a mentőből, akkor először szerintem csak meglepetésükben fagytak le a verekedők, aztán leengedték a karokat, szétnyíltak előttem, szabad utat kaptam a sérülthöz, értékelték azt, hogy egy vállukig érő nő be mer sétálni közéjük.”

Győrfi távozását Kunetz Zsombor komoly kritikával illette: