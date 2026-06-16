Lovász László matematikus kapta idén a Helmholtz-érmet

Lovász László matematikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnökének ítélte oda a Helmholtz-érmet a Berlin–Brandenburgi Tudományos Akadémia (BBAW). Ezt a tekintélyes kitüntetést kiemelkedő tudományos életművekért adják át kétévente, korábban olyan világhírű tudósok vehették át, mint Noam Chomsky, Roger Penrose, Jürgen Habermas és Karikó Katalin.

A sorba beleillik Lovász László neve is, hiszen világszerte korunk egyik legmeghatározóbb tudósaként tartják számon a matematika és az informatika határterületén. Több mint ötven éven át jelentős mértékben alakította e terület fejlődését: fontos nyitott problémákat oldott meg, új tudományágakat indított útjukra, hidakat épített különböző matematikai szakterületek között, új alkalmazási területeket nyitott a matematika számára, és eredményeit az informatikába is átültette – írta az éremre felterjesztő levelében Martin Grötschel matematikus professzor, a BBAW korábbi elnöke.

A kombinatorika és az elméleti számítástudomány egyik legjelentősebb tudósának számít, kutatásainak mélysége és sokoldalúsága, valamint módszereinek eleganciája kutatók sorát inspirálta eredményeinek továbbfejlesztésére. Számos jelentős matematikai problémát oldott meg, minden alkalommal hatékony új technikákat dolgozva ki, amelyek jelentősége messze túlmutatott az eredeti céljukon. Mindezek mellett fontos új eszközökkel járult hozzá a lineáris programozás, az információelmélet, a számelmélet, a kriptográfia, a funkcionálanalízis, a valószínűségszámítás és a statisztikus fizika fejlődéséhez is. Legkiemelkedőbb eredményei közé tartozik a gyenge perfekt gráf sejtés bizonyítása, a Kneser-sejtés bizonyítása, a Lovász-féle lokális lemma bizonyítása, a Lenstra–Lenstra–Lovász rácsredukciós algoritmus, valamint a gráflimesz elmélet kidolgozása.

Saját kutatási területén kívül ráadásul a tudomány egészének szolgálatában is a legmagasabb tisztségeket töltötte be. Elnöke volt a Nemzetközi Matematikai Uniónak, a Magyar Tudományos Akadémiának, alapítója az 1981 óta megjelenő Combinatorica folyóiratnak, amelynek azóta is főszerkesztője. Emellett további több mint tíz tudományos folyóirat szerkesztésében vesz részt, hat díszdoktori címet, tizenkét tudományos akadémiai tagságot és huszonnégy kitüntetést tudhat magáénak. Utóbbiak között szerepel a matematikai Nobel-díjként is emlegetett Abel-díj, illetve a rangos Kyoto-díj, Wolf-díj és Erasmus-érem.

A kutató a Helmholtz-érem átvétele után úgy fogalmazott, hogy különösen megtisztelő számára ez a díj, hiszen a tudományterületek rendkívül széles spektrumában alkottak maradandót azok a tudósok, akik a Helmholtz-érem korábbi kitüntetettjei. Kiemelt jelentőségűnek tartja, hogy a díjat nemcsak a matematikában elért kutatói eredményeiért, hanem az iskolateremtést, a tudományszervezést és a tudomány kifejezett védelmét is küldetésként végzett tevékenységéért ítélték oda neki – derül ki a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet közleményéből.

Ma is és bármikor kész vagyok síkra szállni a magyar tudomány – és általában a tudomány – függetlenségéért és megmaradásáért. Óriási élmény volt, amikor Berlinben a tudósközösség az ünnepségen a jelenlétemben megtapsolta Magyarország visszatérését Európába, és ennek fontos eleme a magyar tudomány újraintegrálódása is

– fogalmazott Lovász László, aki 78 évesen még ma is aktívan dolgozik, tanítja a fiatal kutatókat, és rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat.

A Helmholtz-érmet adományozó Berlin–Brandenburgi Tudományos Akadémia Németország egyik legtekintélyesebb tudományos intézménye. Olyan kiválóságok tartoztak tagjai közé, mint Albert Einstein és Max Planck.