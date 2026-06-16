Ryanair: Brüsszel új szabályai miatt drágább jegyeket kellene hirdetni

Élesen bírálta a Ryanair az EU261-es utasjogi szabályozás legújabb módosításait. A fapados légitársaság szerint az új előírások arra kényszerítenék a légitársaságokat, hogy olyan magasabb viteldíjakat hirdessenek, amelyek már tartalmazzák a második fedélzeti poggyász árát is, holott az utasaik több mint fele eleve az olcsóbb jegyet választja, második kézipoggyász nélkül – derült ki a Ryanair lapunknak megküldött közleményéből.

A légitársaság keddi közleményében „újabb uniós szabályozási abszurditásnak” nevezte a változtatást, amely szerintük nemhogy javítaná, de éppen rontja az európai légitársaságok versenyképességét.

A Ryanair azt állítja, hogy Brüsszel ahelyett, hogy az olcsóbb repülést segítené, olyan árfeltüntetési szabályokat vezet be, amelyek magasabb árakat mutatnak majd az utasoknak.

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója a közlemény szerint a tőle megszokott éles hangon „bürokratikus badarságoknak” minősítette az új szabályokat, amelyek arra kötelezik a légitársaságokat, hogy ne a legalacsonyabb elérhető viteldíjaikat hirdessék. O’Leary azt mondta: a Ryanair utasainak több mint 50 százaléka naponta olyan jegyet választ, amely nem tartalmaz második fedélzeti poggyászt, ezért szerinte félrevezető lenne eleve magasabb, poggyásszal együtt számolt árat megjeleníteni.

A Ryanair vezére egyúttal azt is felrótta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy szerinte nem a valódi problémákkal foglalkoznak. Példaként említette az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó terheket, illetve az európai légiforgalmi irányítás szerinte működésképtelen rendszerét.

A légitársaság közleménye szerint Európának a háborús és gazdasági válsághelyzetben versenyképesebbé kellene válnia, ehelyett azonban újabb, a repülőgépek fedélzeti poggyászaira vonatkozó szabályokat alkotnak.

A Ryanair ismét felszólította Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, valamint az Európai Parlamentet, hogy ne hozzanak a versenyképességet rontó szabályokat, hanem inkább töröljék el az Európán belüli járatokra vonatkozó ETS-terheket, és reformálják meg a légiforgalmi irányítás rendszerét.