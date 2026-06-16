A csepeli fideszes jelölt online nézte végig a Fidesz-kongresszust, szerinte nem az történt, amire szükség lett volna

Király Nóra, Csepel fideszes jelöltje nem kapott meghívót a szombati tisztújító Fidesz-kongresszusra, amelyen ismét pártelnökké választották Orbán Viktor bukott miniszterelnököt. A választáson 30 százalékot sem szerző Király online nézte végig az eseményeket, szerinte a vereség után nem az történt a Fideszben, amire szükség lett volna.

A kongresszus után úgy látom, hogy ugyanaz a kommunikációs irány és mentalitás folytatódik, amely már a választás előtt is zsákutcába vitt minket. A Fidesz vezetésének joga van ezt az utat választani. Nekünk, kritikus megszólalóknak pedig el kell döntenünk, hogy tudunk-e és meddig ezen az úton továbbmenni

– írta Facebook-bejegyzésében a 24 éve Fidesz-tag, aki arról is beszélt, hogy a saját valóságérzékelése már két évvel ezelőtt előrevetítette a történelmi zakót.

A választás előtt már két évvel sokan próbáltuk elmondani, hogy az emberek fordulnak el tőlünk és ebből kétharmados vereség lesz. Ott voltunk a terepen, beszéltünk emberekkel, hallottuk a mondatokat, láttuk az arcokat, és pontosan éreztük, hogy valami nagyon eltört

– magyarázta Király, aki a kampányban rácsodálkozott, hogy a Csepel Plázában még mozi is van, ugyanis bevallása szerint soha életében nem járt még a bevásárlóközpontban.

Szerinte „a szembenézést kérő, a Fideszt szívvel-lélekkel és normális értékrenddel újjáépíteni szándékozók elhallgattatása helyett ideje lenne azokat a régi reflexeket és embereket végre nyugdíjazni, akik a jobboldalt még mindig félelemmel akarják egyben tartani”.