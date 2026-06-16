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Női játékvezető is meccset kapott a focivébén

Tori Penso az Austin FC-Los Angeles Galaxy mérkőzésen.
Scott Wachter/Getty Images
Tori Penso az Austin FC-Los Angeles Galaxy mérkőzésen.
24.hu
2026. 06. 16. 15:34
Tori Penso az Austin FC-Los Angeles Galaxy mérkőzésen.
Scott Wachter/Getty Images
Tori Penso az Austin FC-Los Angeles Galaxy mérkőzésen.
Tori Penso személyében női játékvezető dirigál csütörtökön a Csehország - Dél-afrikai Köztársaság világbajnoki csoportmérkőzésen.

Az amerikai bíró a második lesz a futballtörténelemben, aki férfi világbajnoki összecsapáson működhet közre. A 39 éves Penso komoly szaktudású játékvezetőnek számít, a 2023-as női vb döntőjét is ő vezette, így alighanem jó kezekben lesz ez a mérkőzés is.

Az első női bíró a katari világbajnokságon fújta a sípot, a Németország-Costa Rica találkozó bírója Stéphanie Frappart volt. Mivel a francia játékvezető teljesítményéről alapvetően pozitívan értekeztek a FIFA-nál és a szurkolók körében is, nem meglepő, hogy újabb női bíró is lehetőséget kap.

A Csehország – Dél-afrikai Köztársaság mérkőzést csütörtökön, magyar idő szerint 18 órától rendezik Atlantában. Izgalmas mérkőzésnek ígérkezik, mert mindkét csapat elveszítette az első találkozóját.

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