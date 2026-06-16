Horváth Tamás magára tetováltatta felesége portréját

Horváth Tamás nemrég az Instagram-oldalán mutatta meg követőinek, hogy új tetoválást csináltatott: felesége, Péterfi Andrea portréját varratta magára.

Beléd estem 14 éve!❤️

– fűzte hozzá a felvételhez az énekes.

View this post on Instagram A post shared by Horváth Tamás (@horvathtomi)

Nem indult könnyen a kapcsolatuk

Noha az énekes és kedvese immár több mint egy évtizede alkotnak egy párt, kapcsolatuk nem indult zökkenőmentesen. Kezdetben csak barátokként élvezték egymás társaságát, Horváth azonban végül egy multimilliomos vállalkozótól csábította el Péterfit.