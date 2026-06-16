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Élet-Stílus

Horváth Tamás magára tetováltatta felesége portréját

RTL Klub
admin Grósz Petra
2026. 06. 16. 15:55
RTL Klub

Horváth Tamás nemrég az Instagram-oldalán mutatta meg követőinek, hogy új tetoválást csináltatott: felesége, Péterfi Andrea portréját varratta magára.

Beléd estem 14 éve!❤️

– fűzte hozzá a felvételhez az énekes.

 

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A post shared by Horváth Tamás (@horvathtomi)

Nem indult könnyen a kapcsolatuk

Noha az énekes és kedvese immár több mint egy évtizede alkotnak egy párt, kapcsolatuk nem indult zökkenőmentesen. Kezdetben csak barátokként élvezték egymás társaságát, Horváth azonban végül egy multimilliomos vállalkozótól csábította el Péterfit.

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