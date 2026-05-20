Mindent a vevőért: megújul az ALDI!

Nincs megállás: az ALDI tovább csökkenti az árakat

Az ALDI, stratégiájának megfelelően, amint kedvezőbb beszerzési feltételek adódnak, az árelőnyt szinte azonnal továbbadja a vásárlóknak. Ennek köszönhetően tudta folytatni az év elején megkezdett hatalmas árcsökkentés-sorozatát. Az áruházlánc az év első hónapjaiban több mint 1000 termék árát csökkentette. Az árcsökkentés szinte minden fontos termékkategóriát érint: friss élelmiszereket, mint a pékáruk, a tejtermékek, a húsfélék, de az édességek és mentes termékek körében is áresés tapasztalható. Sőt, háztartási tisztítószerek és papíráruk is olcsóbbak lettek. Az árcsökkentések eredményeként a családok napi kiadásai is csökkenthetőek. Az ALDI vásárlói a jövőben is folyamatosan kedvező árakra számíthatnak az ALDI-áruházakban.

Megújult elrendezés, új ALDI-élmény

Ahogy Európa számos országában, úgy Magyarországon is megújulnak az ALDI-üzletek, és így még jobb vásárlási élményt nyújtanak. Május közepéig már hazai áruházainak kétharmada átalakult, és a megújítás az év harmadik negyedévében folytatódik. Az ALDI diszkontfilozófiájával összhangban egyszerűsödik az üzletek működése: az eladóterek átalakításának köszönhetően a vásárlók könnyebben tájékozódhatnak és rövidebb idő alatt vásárolhatnak be.

Néhány példa arra, hogy mi hol található a megújult ALDI-ban:

a friss zöldségek, gyümölcsök, magvak és virágok közvetlenül a bejáratnál,

az alapvető élelmiszerek az első soron,

a reggelihez kapcsolódó termékek a frissen sütött pékárukhoz közel,

az UHT tejtermékek a korábbinál nagyobb, áttekinthetőbb területen,

a nassolnivalók és az alkoholos italok jól elkülönített, egységes blokkban,

a kozmetikai, babaápolási, háztartási és papírtermékek, illetve az állateledelek a középső sorban kaptak helyet.

Az átalakításokkal az ALDI munkatársai számára is egyszerűbb és gyorsabb az üzletek működtetése. A hatékonyabb működés pedig alacsonyabb költségeket jelent. Az így elért megtakarításokat az áruházlánc további árcsökkentésekre fordítja. Az új koncepció bevezetését természetesen számos tesztelés előzte meg, ennek során több magyarországi ALDI-üzletet is átalakítottak. Az így szerzett nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján született meg a végső átformálás, és a vásárlói visszajelzésekkel vált teljessé az új ALDI-élmény kialakítása. Itt megtekinthető, hogy milyen volt, és milyen lett az új ALDI.

Az ALDI folyamatosan arra törekszik, hogy vásárlói számára a lehető legjobb megoldást kínálja.