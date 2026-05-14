Republikon: Magyar Péter tábora két és félszer akkora, mint Orbán Viktoré

A Republikon Intézet egy hónappal a választás után közvélemény-kutatást végzett, amely szerint

a Tisza Párt a teljes népesség 57 százalékának támogatottságával bír, a Fideszre 23 százalék szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van az új kormánypártnak, mint az előzőnek. A parlamentben szereplő harmadik pártnak, a Mi Hazánknak 5 százaléknyi szavazója van.

A DK és a Kutyapárt is 1-1 százalékon áll, a bizonytalanok 13 százaléknyian vannak.

A válaszadók 89 százaléka biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Ez az arány jóval magasabb, mint a rekordot jelentő 80 százalékos április 12-ei valós részvétel.

A felmérés szerint a pártválasztók 65 százaléka a Tiszára szavazna, a Fidesz-KDNP a voksok 27 százalékát szerezné meg. A Mi Hazánkra a pártválasztók 6 százaléka szavazna, a DK-ra 2, a Kutyapártra 1 százalék.

A Republikonnak a biztos szavazó pártválasztókra vonatkozó számai is azt mutatják, hogy a választás óta nagyjából minden negyedik Fidesz-KDNP szavazó átpártolt a Tiszához. A biztos szavazó pártválasztók 10 százaléka váltott a Tiszára, ami a Fidesz tábor egynegyedének

felel meg. Lényegében csak a nagy pártok táborai között tapasztalható átvándorlás, a kis pártok támogatottsága nem tér el a választási eredményüktől.

Az intézet megkérdezte a választókat, hogy szerintük le kell-e mondania a Fidesz-KDNP-s kétharmaddal megválasztott közjogi méltóságoknak, többek között Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, illetve a Kúria, a Versenyhivatal és az Alkotmánybíróság vezetőinek.

A számaik szerint

a magyarok közel kétharmada egyetért abban, hogy az emlegetett közjogi méltóságoknak le kell mondania, 28 százalék nem így gondolja.

A parlamenti pártok szavazótáborainak véleménye között lényeges eltérések vannak: a Tisza szavazóinak 98 százaléka támogatja a lemondásokat, a Fidesz-KDNP szavazóknak mindössze 8 százaléka „lemondáspárti”. Először fordul elő, hogy a Fidesz-tábor a megosztottabb, csak kétharmaduk ellenzi magabiztosan a kiemelt közjogi méltóságok lemondását, közel egyharmaduk bár inkább ellenzi a lemondásokat, nem utasítja el kategorikusan ezt a lehetőséget.

A Republikon azt írja: a Mi Hazánk tábora kicsi, így a hibahatár magas, és a párt táborának elemzését helyén kell kezelni, de úgy látszik, a Mi Hazánk szavazói továbbra is a Fidesznek kedvező álláspont felé hajlanak, egyharmaduk egyértelműen, másik egyharmaduk inkább ellenzi a szóban forgó közjogi méltóságok lemondását, egyharmaduk pedig maximálisan egyetértene vele.

Módszertan: A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2026. május 8-13. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5%