bűnügykerepesfogolyszökéselfogás
Belföld

Légifelvételen, ahogy lecsapnak egy szökésben lévő férfira Kerepesen

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 05. 14. 11:16
police.hu

Drónkamera segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el.

A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről. Mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását.

A férfi ellen érvényben volt másik két, a Fővárosi Törvényszék által garázdaság és ittas járművezetés miatt kiadott elfogatóparancs is. A rendőrök drónkamera segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán hajnalban egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd vettek őrizetbe.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A rendszerváltás elérte a Corvinust is: 150 oktató tiltakozik, megszüntetnék az alapítványi működést
„Lekevertem a barátomnak két pofont és levettem róla a felső ruháját. Hajnalban elmentem hozzá, de ekkor már halott volt”
Zelenszkij: Fontos üzenet, hogy Magyar Péter elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást
Falusi Mariann: Sok férfinak nehéz volt elfogadni, hogy nemcsak velem vannak kapcsolatban, hanem Györgyi is ott van mindenben
Ángyán József: Ha tényleg cél a megtisztulás, Orbán elszámoltatása elkerülhetetlen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik