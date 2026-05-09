Íme a Magyar-kormány minisztériumai

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője benyújtotta a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint Magyar Péter kormányában az alábbi tárcák működnek majd:
- Egészségügyi Minisztérium
- Igazságügyi Minisztérium
- Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
- Pénzügyminisztérium
- Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium
- Belügyminisztérium
- Élő Környezetért Felelős Minisztérium
- Gazdasági és Energetikai Minisztérium
- Honvédelmi Minisztérium
- Közlekedési és Beruházási Minisztérium
- Külügyminisztérium
- Miniszterelnökség
- Szociális és Családügyi Minisztérium
- Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
- Tudományos és Technológiai Minisztérium
- Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
Az önálló egészségügyi és oktatási tárca a Belügyminisztériumból válik ki, ahogy a szociális és családügyi is.
Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Miniszterelnökségbe olvadással megszűnik.
A már korábban megnevezett miniszterjelölteket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti szakbizottságok, ezt követően alakulhat meg az új kormány.