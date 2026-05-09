Íme a Magyar-kormány minisztériumai

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője benyújtotta a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint Magyar Péter kormányában az alábbi tárcák működnek majd:

Egészségügyi Minisztérium

Igazságügyi Minisztérium

Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium

Belügyminisztérium

Élő Környezetért Felelős Minisztérium

Gazdasági és Energetikai Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Közlekedési és Beruházási Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnökség

Szociális és Családügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium

Tudományos és Technológiai Minisztérium

Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

Az önálló egészségügyi és oktatási tárca a Belügyminisztériumból válik ki, ahogy a szociális és családügyi is.

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Miniszterelnökségbe olvadással megszűnik.

A már korábban megnevezett miniszterjelölteket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti szakbizottságok, ezt követően alakulhat meg az új kormány.