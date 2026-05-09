Íme a Magyar-kormány minisztériumai

Az eskütétellel megalakult az Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása, Sulyok a jogrendre figyelmeztetett

Szajki Bálint / 24.hu
2026. 05. 09. 12:19
Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője benyújtotta a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint Magyar Péter kormányában az alábbi tárcák működnek majd:

  • Egészségügyi Minisztérium
  • Igazságügyi Minisztérium
  • Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
  • Pénzügyminisztérium
  • Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium
  • Belügyminisztérium
  • Élő Környezetért Felelős Minisztérium
  • Gazdasági és Energetikai Minisztérium
  • Honvédelmi Minisztérium
  • Közlekedési és Beruházási Minisztérium
  • Külügyminisztérium
  • Miniszterelnökség
  • Szociális és Családügyi Minisztérium
  • Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
  • Tudományos és Technológiai Minisztérium
  • Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium

Az önálló egészségügyi és oktatási tárca a Belügyminisztériumból válik ki, ahogy a szociális és családügyi is.

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Miniszterelnökségbe olvadással megszűnik.

A már korábban megnevezett miniszterjelölteket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti szakbizottságok, ezt követően alakulhat meg az új kormány.

