Orbán új jobbkezet talált magának

Orbán Viktor ezentúl maga felügyeli a kormánydöntések előkészítését és végrehajtását, ezzel tulajdonképpen létrejön egy harmadik kancellária. Vezetője Bíró Marcell lehet, aki sok fontos ember mellett megfordult már a kormányban.

A hangsúly az irányítás szón van: a miniszterelnök elmondta a mai frakcióülésen: eddig vezette a kormányt, most irányítani akarja, ebben segítségére lesz természetesen a Miniszterelnökséget vezető miniszter is

– magyarázta Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter a távozását bejelentő Origo-interjúban. Hogy a vezetés és az irányítás pontosan miben különbözik, annak megfejtése szép kremlinológiai feladat lenne, egy lehetséges megoldás híre azonban eljutott lapunkhoz.

Tudható, hogy a negyedik Orbán-kormányban Gulyás Gergely vezeti majd a kancelláriát Lázár János helyett. Az is biztos, hogy Gulyás hatásköre egy ponton szűkebb lesz, mint elődjéé. Az új kormányban is kabinetminiszterként dolgozó Rogán Antal az RTL Klub Híradójának árulta el, hogy Orbán Viktor miniszterelnök közvetlen irányításával működik majd egy új közigazgatási egység, a Miniszterelnöki Kormányiroda, amely a kormány döntéseinek előkészítését és végrehajtását felügyeli.

A 24.hu úgy tudja, a kizárólag a kormányfőnek alárendelt szervezetet Bíró Marcell vezeti majd államtitkárként.

Mindez két okból érdekes:

a kormányzat működését jól ismerő forrás szerint a kormányülések előkészítése, jegyzőkönyvezése és a kormánydöntések aláírásra felterjesztése kőkemény hatalmi eszköz, ami eddig Lázár minisztériumánál volt. A munkát Lázár régi harcostársa, Vidoven Árpád végezte, aki 2010 után a Fidesz-frakció jogalkotásáért felelős embere volt, hozzá köthető egy sor fontos egyéni képviselői indítvány, amelyet a képviselőcsoport tagjai a kormány helyett nyújtottak be. Vidoven aztán követte Lázárt a Miniszterelnökségre, ő volt a tárca közigazgatási államtitkára.

Másrészt szokatlan, hogy ezt a munkát államtitkárra (és ne helyettes államtitkárra) bízzák, és először esik meg, hogy nem valamelyik miniszter, hanem közvetlenül a kormányfő irányítása alatt.

Pontos hatásköri elhatárolás még nincs, így nem tudni, mekkora hatalom lesz a nyilvánosság előtt jóformán ismeretlen Bíró Marcell kezében. Az viszont forrásaink szerint biztosnak látszik, hogy az embereit rendre megversenyeztető

Orbán sem Rogán Antalt, sem Gulyás Gergelyt nem akarta olyan terebélyes feladatkörrel felruházni, mint amilyennel az előző ciklus közepére a túlzottan megerősödött Lázár rendelkezett.

Ahogy egyik forrásunk magyarázta, Bíró hivatalnok, vagyis ha ő dönt el egy vitát a kormányülésen, azt nyilvánvalóan a miniszterelnök nevében teszi majd, nem politikai szereplőként. Ezzel szemben Lázár inkább a saját jogán tette, ha nem is Orbán riválisaként, de saját érdekei által is vezérelt politikusként. Orbán tehát most ahhoz a modellhez tér vissza, amelyben a kormányzati jogalkotásért egy igazgatási szakember felel, neki alárendelve, nem pedig egy erős kancelláriaminiszter, mint amilyen Lázár János volt.

Érdekes lehet az is, noha Orbánról elterjedt, hogy a napi ügyek már nem kötik le, és azokat az elmúlt években mind Lázárra bízta, ez a döntés most azt jelzi, hogy a miniszterelnök nem száll ki a kormányzás napi teendőiből. Ha Balog csakugyan erre utalt: irányítani fog, nem vezetni.

Az idén negyvenéves Bíró Marcell 2010 óta a kormányban dolgozik és sok poszton, sok fontos ember mellett megfordult. Alul, a Navracsics Tibor vezette közigazgatási tárcánál, Gál András Levente államtitkár titkárságvezetőjeként kezdte, majd 2011-ben átvette Gál helyét a közigazgatási államtitkári székben. A 2014-es kormányalakításkor követte Navracsicsot a külügyminisztériumba, ahonnan Szijjártó Péter érkezésekor távoznia kellett, egy éven át Pintér Sándor kabinetfőnöke volt. 2015 októberében pedig az akkor megalakuló Rogán-féle minisztérium, a kabinetiroda közigazgatási államtitkára lett. Onnan hívja most közvetlen munkatársának a miniszterelnök, és teszi meg a szűkebb értelemben vett kancellária vezetőjévé.