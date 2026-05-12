Rogán Antal és Pintér Sándor „százmilliárdokból felhúzott luxus minisztériumaiból” közölt képeket Magyar Péter

A magyar Ceaușescuk világa…

– ezzel a megjegyzéssel posztolt pár képet „ízelítőként” a Belügyminisztérium és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületeiből Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy további fotókat, illetve egy videót is megoszt arról, hogy milyen körülményeket alakítottak ki közpénz százmilliárdokból a fideszes kabinetek idején.

„Néhány fotó ízelítőül a keddi videók előtt Rogán Antal és Pintér Sándor százmilliárdokból felhúzott luxus minisztériumából.

Szivarszoba, körpanorámás luxus terasz, urizálás, kivagyiság egy kifosztott országban a gazdasági válság és az Európa-rekorder infláció idején

– írta a miniszterelnök.

A Belügyminisztérium a Szentháromság téren, a Budai Várnegyedben található. A felújított, a Fellner Sándor tervezte neogótikus minisztériumi palotát az Orbán-kormány eredetileg a Pénzügyminisztériumnak szánta, de mivel Varga Mihály tárcáját beolvasztották a Nemzetgazdasági Minisztériumba (NGM), az épületet végül a BM kapta.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda a Színház utca 1-ben, a Sándor palota és a miniszterelnöki hivatalnak helyet adó Karmelita kolostor mellett van.

Az egyik kép tanúsága szerint Magyar Péter egy hatalmas szemeteszsákot is talált, benne iratmaradványokkal:

Az új miniszterelnök hétfő késő este a Karmelita elől jelentkezett be, aztán rögtönzött tárlatvezetést tartott Orbán Viktor egykori hivatalában. Benézhettünk a kormányüléseknek helyet adó nagy terembe, majd tovább folytatták útjukat a miniszterelnök titkárságára, majd pedig a Tisza-terembe (amelyet Tisza Istvánról és Tisza Kálmánról neveztek el). Bement Orbán Viktor dolgozószobájába, lakrészébe is.

Orbán miniszterelnöksége alatt a várnegyedben óriási beruházások indultak, arról, hogy ezekkel mi történhet a kormányváltás után, ebben a cikkünkben írtunk.