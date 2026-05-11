Valaki lefestett több tucat közlekedési táblát és oszlopot Vasban

police.hu
Vaskor Máté
2026. 05. 11. 12:24
A Körmendi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen a közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésének gyanúja miatt, számolt be róla a rendőrség.

Konkrétabban arról van szó, hogy május 6-án éjszaka valaki a 7417-es és a 7453-as számú utakon, Szatta és Nagyrákos, valamint Kondorfa és Csörötnek közötti útszakaszokon összesen 22 helyszínen úgy lefestette a kihelyezett közúti közlekedési táblákat és az út szélét jelző oszlopokat, hogy azok a közúti közlekedésben résztvevők számára felismerhetetlenné váltak.

Az ismeretlen személy felkutatása érdekében a hatóság kéri azon szemtanúk jelentkezését, akik az adott útszakaszon közlekedtek az éjszakai órákban és bármely érdemi információval rendelkeznek a cselekmény elkövetésével kapcsolatban. Jelentkezni lehet személyesen a Körmendi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán vagy telefonon a 06/94/414-040-es számon!

