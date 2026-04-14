Valamiben egyetért a kelet-nógrádi vesztes és a győztes a Tisza elsöprő győzelme után

Becsó Zsolt, a Fidesz-KDNP jelöltje 2022-ben 53,85 százalékkal nyerte a nógrádi 1-es körzetet, a vasárnapi voksoláson viszont a 28 éve aktív politikus jócskán alulmaradt a Tisza jelöltjével, Szafkó Zoltán Péterrel szemben: az adatok szerint több mint 99 százalékos feldolgozottságnál Szafkó tíz százalékpontnál is többet vert rá az 1998 óta pozícióban levő fideszes képviselőre.

Mindkét politikust kedden délután értük el telefonon.

Becsó Zsolt: Ez a politika, tudni kell veszíteni is

Meglepte a választási vereség?

Nem, dehogy. 1998 óta dolgozom a politikában, tudom jól, hogy minden választás kétesélyes. Most éppen így alakult.

De a kormányközeli intézetek, amelyeknek eredményeire ön is hivatkozott a kampányban, rendre Fidesz-előnyt mértek. Számos fideszes politikus elhitte az előrejelzéseket. Önt is hidegzuhanyként érte a vereség?