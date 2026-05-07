Töméntelen mennyiségű eső várható a jövő héten

Április végén, május elején egy kiterjedt grönlandi anticiklon okozott hazánkban száraz és hideg időt, május elsején Nyírtasson -5,3 fokkal megdőlt a napi hidegrekord, és nagy területről érkeztek hírek fagykárokról. Arról nem is beszélve, hogy már most brutális az aszály, ijesztően néz ki a vörösre festett térkép.

A jó hír, hogy a szárazság jelentősen enyhül. A héten az Alföldet éri jelentősebb csapadék, jelen állás szerint pedig a jövő héten az egész országban »töméntelen mennyiségű« esőre számíthatunk

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus.

A szerdán érkezett front a déli és a keleti országrészben adta/adja ki csapadékának zömét, végre az Alföld is kap vizet. Ettől függetlenül bárhol előfordulhat egy-egy zivatar, annyira bárhol, hogy minden megyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Csütörtök délután, este elsősorban még a déli tájak, az Alföld és a keleti országrész kap több esőt, illetve éjszaka hazánk északi peremén vonul át egy csapadékzóna, ami Budapestre is hozhat némi csapadékot – mindeközben a hőmérséklet csúcsértéke a 20-25 fokos tartományban marad. Pénteken főleg keleten várható, míg szombaton már csak elvétve lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet emelkedik, pénteken és szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fok lesz a legmelegebb órákban, a hét utolsó napján már csapadékra sem kell számítani. Nagyobb léptékben szemlélve az eseményeket a jövő hét elején Délnyugat-Európa felett alakul ki egy nagy kiterjedésű ciklon,

ez hazánk szempontjából az egyik legcsapadékosabb időjárási helyzet, a jövő héten kiadós esők érkezése látszik.

Az első hullám már hétfő délután, este megérkezik, kedden az egész napot záporok, zivatarok tarkítják majd, miközben a hőmérséklet a hétfői 24-29 fokos csúcsról napról napra csökken a felhők és a csapadék miatt. És meddig ér minket az aranyat érő májusi eső? Ez egyelőre még nem látszik, ám a jövő héten enyhül az aszály, ennyi biztos.

