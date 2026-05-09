Sorfallal, vastapssal búcsúztatták az elérzékenyült Gajdos Lászlót a Nyíregyházi Állatpark dolgozói

Szombaton lezárult Gajdos László élete „eddigi leghosszabb és legproduktívabb szakasza”, hiszen a Nyíregyházi Állatparkból az új Országgyűlésbe ül át a Tisza Párt színeiben, és miniszterként folytatja pályafutását.

Gajdos a Facebookon azt írta, hetek óta készül a búcsúra, szombaton pedig elköszönt mind a 160 munkatárától és búcsút vett a rájuk bízott 6000 állattól is.

Végigjártam mind a 16 csapatot, hogy mindenkitől személyesen köszönhessek el

– írta.

A közösségi oldalán egy videót is megosztott a végső búcsúról, amikor az intézmény dolgozó sorfalat állva, vastapssal köszöntek el tőle. Ő a könnyeivel küszködve haladt el mellettük.

Bevallom, nehéz pillanatok voltak. Olyan emlékek és érzelmek törtek felszínre, hogy volt olyan hely, ahonnan csak könnyes szemmel tudtam távozni. Fantasztikus csapatot hagyok magam után, mérhetetlenül büszke vagyok az elvégzett munkátokra! Nagy köszönet és óriási ölelés Nektek!

– tette hozzá.