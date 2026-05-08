Három részre szakadt a Mercedes Szegeden, a Bertalan hídon, egy halott – galéria

Egy személy életét vesztette, míg egy másik súlyosan megsérült, amikor hatalmas erővel csapódott villanyoszlopnak egy gépkocsi éjszaka, Szegeden. A Police.hu közlése szerint a hajnali órákban a Bertalan hídon történt a baleset, a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére teljes pályás útlezárás volt érvényben.

A Délmagyar arról írt, hogy a Bertalan hídon Újszeged felől haladt a gépkocsi, amikor egy kanyarban eddig ismeretlen ok miatt az út szélére sodródott, majd egy közvilágítási acélkandelábernek csapódott. A személyautó olyan hatalmas erővel csapódott neki, hogy a gépkocsi három részre szakadt, és kipufogója mintegy 130 métert csúszott.

Információik szerint a járműben két férfi ült, egyikük a helyszínen életét vesztette, míg a másik kirepült a kocsiból, és egy füves területre zuhant, őt a mentők súlyos állapotban szállították kórházba.