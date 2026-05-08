Matolcsy György elválik az egykor MNB-alapítványi kurátori posztot betöltő feleségétől

Kilenc év után válik Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke és felesége, Vajda Zita.

Vajda Zita a Blikkhez küldött közleményében leszögete, hogy a házassági bontópert Matolcsy György kezdeményezte, és kijelentette, hogy vagyonjogi per soha nem folyt közöttük, és a bíróság előtt kizárólag kiskorú gyermekük jövőjét érintő kérdéseket kell tisztázniuk. A szerdai békéltető tárgyaláson Matolcsy nem jelent meg, ezután kaptak szárnyra a pletykák a vagyonmegosztás körüli vitákról.

A házasság felbontásán túl kizárólag a közös, kiskorú gyermekünkkel kapcsolatos úgynevezett járulékos kérdésekben (szülői felügyelet, kapcsolattartás, tartásdíj, lakáshasználat) kell egyezséget kötniük, vagy a bíróságnak döntenie

− írta Vajda Zita.

Vajda Zita kitért arra is, hogy bár férje korábbi hivatali szerepvállalása miatt érti a közérdeklődést, éles határvonalat húz a politika és a család magánélete közé.

Nem szeretném, hogy a férjem korábbi hivatali működésével kapcsolatos, egyébként érthető közérdeklődés a gyermekkel közös magánéletünkre is kivetüljön, ugyanis a kettőnek nincs egymáshoz köze; kérem ennek tiszteletben tartását

− fogalmazott.

Vajda és az MNB-s ügyek közötti távolság azért teljesen egyértelmű, mert a korábbi időszakban ő is dolgozott az óriási pénzeket eltüntető MNB-alapítványoknál, és ezeket a jogviszonyokat csak a házasságkötés után szüntette meg. Vajda kuratóriumi tag volt a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítványnál, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványnál pedig „senior kutatói tevékenységet” végzett.

2017-ben derült ki az is, Vajda Zita a budai Naphegyen vásárolt lakást abban az időben, amikor Matolcsy György élettársa volt, az ingatlan megszerzéséhez pedig kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsönnel a Magyar Nemzeti Bank nyújtott segítséget.