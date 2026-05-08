„Azt kívánom az összes vádlottnak, hogy ugyanazt éljék át, amit én” – megkezdődött a Jókai utcai házomlás felelőseinek büntetőpere

Semennyi pénzzel és összeggel nem lehet kárpótolni azt, amin keresztülmentem. Lehet nagyon csúnya az, amit most mondani fogok, de én azt kívánom az összes vádlottnak, hogy ugyanezt éljék át, amit én

– mondta lapunknak Tóth Nikolett táncművész, akinek teljesen tönkrement az élete a négy évvel ezelőtti Jókai utcai házomlás következtében.

Pénteken az előkészítő üléssel megkezdődött a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az építtető L. Lászlónak és három társának a büntetőpere, akiket az ügyészség szerint felelősség terhel a balerinát megnyomorító Jókai utcai házomlásért. Nikoletten kívül még ketten sérültek meg – ők könnyebben.

L. László és társai egy szót sem szóltak a kerekesszékkel érkező áldozathoz a folyosón, és különösebb érzelmek nélkül beszélgettek a tárgyaló előtt.