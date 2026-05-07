„Szerettem Anitát, és nem akartam megölni” – állítja kétgyermekes nő fejét csákánnyal szétverő férfi

Jogerősen is 15 év fegyházbüntetésre számíthat az a 48 éves férfi, aki tavaly májusban agyonverte a feleségét Csömenden. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a táblabíróság hagyja helyben az elkövető büntetését. Értesüléseink szerint P. Csaba több mint tízszer sújtott le Anitára egy csákánnyal és egy konyhakéssel.

A vádirat szerint P. Csaba és a felesége között rendszeresek voltak a veszekedések az asszony féltékenysége miatt. Tavaly májusban a csömendi otthonukban együtt italoztak, majd ismét veszekedni kezdtek az anyagi problémáik és az asszony féltékenysége miatt. A vita hevében a kétgyermekes anyuka lekevert egy pofont a férjének, majd kiment az udvarra, ahová a férfi is követte.

Csákánnyal verte szét a neje fejét

A feldühödött férfi az udvaron megütötte a feleségét, majd a földre került asszonyt megrugdosta és megtaposta, ezután pedig egy nyél nélküli csákánnyal, végül pedig egy konyhakéssel olyan súlyosan bántalmazta, hogy az áldozat a helyszínen meghalt.

Az emberölés bűntettével vádolt férfi azt mondta, hogy szerette a feleségét, és nem akarta megölni őt. Azt állította, hogy a féltékenységek miatt kialakult veszekedések során provokálta őt a felesége, és elpattant nála a húr.

Fellebbezés

Az elsőfokú bíróság 15 év fegyházbüntetésre ítélte a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. P. Csaba enyhítésért, védője pedig enyhítésért és eltérő minősítésért is fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség szerint a minősítés törvényes, a középmértéknek megfelelő büntetés pedig tettarányos, ezért annak enyhítése sem indokolt.