Magyar Péter elutazott, hivatalos találkozókon is részt vesz Olaszországban

Magyar Péter kedden Olaszországba utazott egy nemzetközi filmfesztiválra (a Tavaszi szél című film bemutatójára) az alkotókkal és a legkisebb fiával, erősítette meg a korábbi információkat a leendő miniszterelnök a Facebookon.

Hozzátette:

az olaszországi tartózkodásom idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt veszek. A tervek szerint csütörtökön, az esti órákban érkezem vissza Rómából.

Távolléte idején Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítási előkészületeket, zárta a posztot.