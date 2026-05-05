magyar péterolaszország
Belföld

Magyar Péter elutazott, hivatalos találkozókon is részt vesz Olaszországban

admin Vaskor Máté
2026. 05. 05. 11:49

Magyar Péter kedden Olaszországba utazott egy nemzetközi filmfesztiválra (a Tavaszi szél című film bemutatójára) az alkotókkal és a legkisebb fiával, erősítette meg a korábbi információkat a leendő miniszterelnök a Facebookon.

Hozzátette:

az olaszországi tartózkodásom idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt veszek. A tervek szerint csütörtökön, az esti órákban érkezem vissza Rómából.

Távolléte idején Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítási előkészületeket, zárta a posztot.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Huth Gergely: A Balásy-ügy tervezett államcsíny
Feltételhez kötné a családi pótlék megduplázását a Mi Hazánk
Tíz ok, ami miatt középpárttá zsugorodhat az Orbán Viktor vezette Fidesz
Kvíz: mennyire emlékszel az általános iskola kötelező olvasmányaira?
A könnyeivel mosakvó Balásy Gyula: cégek áron felül, ingyen átadók
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik