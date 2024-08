Reagált a kormány arra, hogy a börtönben 189 milliót keresett Schadl György

Hogyan kereshet Schadl György börtönben ülve 189 millió forintot?

Erről kérdezte a DK-s Vadai Ágnes az igazságügyi minisztert, Tuzson Bencét, miután a 24.hu megírta, a végrehajtók korrupcióval vádolt korábbi elnöke letartóztatása két éve alatt összesen 189 millió forintot keresett az érdekeltségébe tartozó, állami feladatot ellátó végrehajtói irodákkal. A Központi Nyomozó Főügyészség vádemelésében egyebek mellett 200 milliós büntetés kiszabását indítványozta Schadl György ellen, aki a börtönben ülve csaknem meg is kereste ezt az összeget.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) volt elnökének saját irodáján kívül szintén vádlott felesége végrehajtói irodájában is van tulajdonrésze, és noha meggyanúsításuk után őket felfüggesztették, az irodák azóta is termelik a pénzt. A házaspár irodáit helyettesítéssel más végrehajtók vették át, a helyettesek 10 százalékos tulajdonrészt kaptak, a két végrehajtói iroda nyereségének 90 százaléka továbbra is Schadl Györgyöt és feleségét illeti meg. A végrehajtók felügyeletét ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát, valamint az Igazságügyi Minisztériumot is kerestük, de nem kaptunk választ arra, kezdeményezik-e az ismertetett gyakorlat megváltoztatását.

Schadl Györgynek a hét évre szóló végrehajtói megbízatása 2022-ben, bebörtönzése alatt lejárt, mégis szerepel a kar névjegyzékében, irodáját a büntetőper ellenére sem fosztották meg a folytatás lehetőségétől. A hosszabbítási kérelmekről a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága dönt, ám Schadl esetében felfüggesztették a hosszabbításról szóló döntést, amikor fegyelmi eljárás indult ellene. A végrehajtók volt elnökének ügyvédje megerősítette lapunknak, hogy a fegyelmi eljárást csak a büntetőper befejezése után folytatják le.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára válaszul arról tájékoztatta Vadai Ágnest, hogy a végrehajtási szervezet feletti általános felügyeletet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) látja el. A hatóság felügyeli a végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos panaszügyek intézését, a bíróság hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.

Az önálló bírósági végrehajtó eljárásának törvényességével kapcsolatban a végrehajtó székhelye szerinti törvényszék elnöke fegyelmi eljárást kezdeményezhet, és a végrehajtó tevékenységének vizsgálatát kezdeményezheti. A hatóság elnöke tájékoztatást nyújt a sajtó, a rádió és a televízió részére a végrehajtási ügyekről és a Kar ügyeiről, elrendelheti a végrehajtó összeférhetetlenségének ellenőrzését.

Figyelemmel arra is, hogy a büntetőjogi felelősség kérdésében a bíróság dönt, tájékoztatom, hogy az Igazságügyi Minisztérium folyamatban lévő bírósági eljárásokról nem nyilvánít véleményt – zárta válaszát az államtitkár.