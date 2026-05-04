61 évesen meghalt Gary Lydon, A sziget szellemei színésze

61 éves korában elhunyt Gary Lydon ír színész, aki olyan filmekben játszott, mint a Martin McDonagh 2022-es vígjátéka, A sziget szellemei, a Kálvária és A Guardista.

Lydon 1964-ben Londonban született, Gary O’Brien néven, ír szülők gyermekeként; gyermekkorában családjával visszatért Wexfordba, itt töltötte a gyermekkorát. Később édesanyja vezetéknevét vette fel művésznévként.

Több évtizedes pályája alatt mind a színpadon, mind a képernyőn ismertté vált, Írország egyik legnépszerűbb színészeként tartották számon. Karrierjében az első nagy áttörést a 80-as évek közepén Billy Roche Wexford-trilógiája hozta meg, amiben főszerepet játszott.

A Wexford Arts Centre nevében vasárnap kiadott nyilatkozatában az intézmény igazgatója, Elizabeth Whyte elmondta, hogy mélyen megrázta és elszomorította a hír.

Gary a Wexford Arts Centre színpadán, Billy Roche számos darabjában csiszolta mesterségét, és Írország egyik legjobb színészévé vált. Kiváló karriert épített fel, Írországban és az Egyesült Királyságban egyaránt fellépett. Szívszorító, de illő, hogy utolsó szerepét a színpadunkon fia, James Doherty O’Brien mellett játszotta el

– mondta.

Az ír RTÉ televízió beszámolója szerint fia, James Doherty O’Brien a család nevében nyilatkozatot adott ki, amelyben úgy fogalmazott: „Apánk elvesztése hatalmas sokk és mély veszteség mindannyiunk számára. Minden sikere és eredménye ellenére a legnagyobb büszkesége az volt, hogy apa lehetett. Hiányozni fog, ahogyan szeretett és védett minket. Minden csodálatos emlékünket örökre a szívünkben fogjuk őrizni.”