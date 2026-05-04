Távoltartás elrendelését kérte a feleség, akit féltékenységből halálra szurkált a férje

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki feleségét halálra szurkálta – közölte az ügyészség. A vádirat szerint a Vác környékén élő férfi – a bűnügy vádlottja – és a sértett házastársak voltak. Házasságuk 2022-ben megromlott, 2024 augusztusában a nő el is költözött lányához. A sértett rendszeresen haza járt, elvégezni a ház körüli teendőket.

A nő 2024 augusztusában közölte a vádlottal, hogy új kapcsolata van és szeretne elválni. Ezután a férfi zaklató magatartása miatt a sértett feljelentést tett, és megelőző távoltartás elrendelését kérte a bíróságtól.

2024. augusztus 24. napján a sértett a ház körüli teendők elvégzése érdekében a közös ingatlanba ment. A vádlott és a nő között vita alakult ki a sértett új kapcsolata és a válás miatt.

Ennek során a vádlott felkapott egy kést, és több alkalommal megszúrta feleségét.

A vádlott a cselekmény után megpróbálta elsősegélyben részesíteni a feleségét, majd kórházba vitte, azonban a sértett életét már nem tudták megmenteni.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.