ByeAlex egy idő után szeretné abbahagyni a zenét – elárulta, mivel foglalkozna ezután

ByeAlex a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával egy követője azt kérdezte tőle, mi az életcélja.

Egy idő után szeretném majd abbahagyni a zenét, és inkább csak könyveket írni. Ja, záros időn belül, valamikor

– válaszolta az X-Faktor visszatérő mentora.

12 éve jelent meg az első regénye

Az énekes polgári nevén, azaz Márta Alexként adta ki 2014-ben Özséb – Egy öngyilkos Miskolcon című művét. 2023 januárjában jelezte követőinek, hogy ismét könyvet ír, művének témájaként ekkor is a halált jelöte meg.