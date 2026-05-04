Arne Slot: Egész szezonban ellenünk döntenek kétes szituációkban

A hazai csapat álomrajtot vett, mert Matheus Cunha és Benjamin Sesko is betalált, így már a 14. percben kétgólos előnyre tett szert az MU. Slot szerint azonban a második gólnál Sesko kezét érintette a labda, ezért nem kellett volna megadni a találatot.

A labda moogásának irányából úgy látszik, hogy beleérhetett. Arról persze lehet vitatkozni, hogy ez ér-e annyit, hogy elvegyék a gólt, de em meglepő számomra ebben a szezonban, hogy ha van egy kétes szituáció, az mindig ellenünk dől el. Ez az egész idényben így volt.

– jegyezte meg gúnyosan a Liverpool edzője, viszont utána azt is elismerte, hogy ennek dacára megérdemelte a Manchester United a vezetést.

„Not a surprise a decision goes against us” 🗣️ Arne Slot reacts to the decision to award Benjamin Sesko’s goal in Manchester United’s 3-2 win over Liverpool 🔴 pic.twitter.com/IGhVzZIcFm — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 3, 2026

„A második gólt nem a kezezés miatt kaptuk, hanem mert rossz helyen veszítettünk labdát, és elveszítettünk néhány kulcspárharcot. Nem volt szükségszerű, hogy 2-0-s hátrányba kerüljünk, és az sem, hogy elveszítsük ezt a meccset. Ugyanakkor a United megérdemelte a kétgólos vezetést – ez teljesen egyértelmű. Az első gólt pontrúgás után kaptuk, a másodiknál pedig középen veszítettünk labdát, ahol ők erősek a párharcokban, és egy gyors kontrából lett 2-0.”

Sikerével a Manchester United biztos Bajnokok Ligája-szereplővé vált a következő szezonban, a Liverpoolt viszont hat pontra megközelítette a Bournemouth és hétre a Brentford. Sloték ráadásul a Chelsea mellett a pontegyenlőséggel álló Aston Villával és épp a Brentforddal játszanak még.