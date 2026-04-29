Jelentős kárt okozó rongálás bűntette miatt emelt vádat a Szolnoki Járási Ügyészség egy 36 éves abonyi férfi ellen, aki az újszászi vasútállomáson tavaly augusztusban több mint 21 millió forintos kárt okozott egy vonatszerelvényben – közölte az MTI.

A férfi 2025. augusztus 17-én késő éjszaka a 4-es számú vágányon álló, Fonyód és Szolnok között közlekedő személyvonat utolsó kocsiját rongálta meg. A vagonban található üvegtörő kalapáccsal tíz oldalablakot és négy utastájékoztató LCD-monitort zúzott be, majd a vonatról leszállva a peronon található váró oldalsó üvegét is betörte – ezt már ököllel.

Az okozott 21 millió forintos kár nem térült meg. A járási ügyészség – a letartóztatás fenntartása mellett – börtönben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a férfival szemben.