Hét évet kapott a férfi, aki követett és kirabolt egy villamosról leszálló asszonyt

Hét év szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Járásbíróság azt a férfit, aki követett, majd kirabolt egy idős asszonyt a településen. A Miskolci Törvényszék közleménye szerint az ittas elkövető tavaly áprilisban egy miskolci buszmegállóban találkozott az általa látásból ismert, idős, nehezen mozgó és rosszul halló nyugdíjassal.

Ugyanazon a buszon utaztak, majd mindketten villamosra szálltak. Amikor az asszony leszállt, a férfi követni kezdte, majd elé lépett és meglökte az idős nőt, kirángatta táskáját a kezéből, és elfutott.

Ujjtörés

Az áldozat ujja eltört az esés és a táska rángatása miatt. A támadót rövid időn belül elfogták, az ellopott tárgyak és a készpénz előkerült. A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy egyre gyakrabban fordulnak elő ilyen esetek, és hogy az elkövető idős személy sérelmére követte el a rablást. Enyhítő körülmény volt a terhelt büntetlen előélete, beismerése és megbánó magatartása. Az ítélet nem jogerős.

Egy miskolci gyerektől pedig gíroszt raboltak késsel.