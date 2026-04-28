Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. április 28., kedd
Friss hírek
- Magyar Péter: Több NER-es stróman számlája zárolásra került. A Tisza Párt elnöke üzent a leköszönő Orbán-kormánynak is.
- Több mint 38 millió forintos végkielégítést kap Orbán Viktor. Hivatali autó, sofőr és titkárság is jár neki.
- Nem viszik át a Szent Koronát az új képviselők hivatali esküjéhez a plenáris ülésterembe.
- A magyar hatóságok kezdeményezték Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztését.
- „Legyőzték a fasizmust Magyarországon” – Madridban méltatták Karácsony Gergelyt.
- Tiltakozik a Mi Hazánk a képviselők elköltöztetése ellen. Luxizásnak tartja Novák Előd a Szabad György Irodaházat.
- Zelenszkij: Ukrajna uniós csatlakozása a békés rendezés része.
- Kilépett a Fideszből egy soproni képviselő, pedig pár hete még aktívan kampányolt.
- A norvégok panaszt tesznek a FIFA elnöke ellen. A világbajnokság előtt szerettek volna hangot adni ellenérzésüknek.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Karbantartás miatt Hegyeshalom és Pozsony között április 30-án 17 óráig MÁV-buszok közlekednek a teljes útvonalon.
BKK
- A 29-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömi utca és a Csalit utca közötti megállókat Hűvösvölgy felé.
- A 111-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömi utca és a Csalit utca közötti megállókat a Batthyány tér M H felé.
Mai időjárás:
- Csapadék nem várható.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.
- Késő estére 8 és 15 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Valéria
Deviza középárfolyam:
- EUR 363,48
- USD 309,4
- CHF 394,98
- GBP 419,39
