„Legyőzték a fasizmust Magyarországon” – Madridban méltatták Karácsony Gergelyt

Karácsony Gergelyt fogadta hétfőn Madridban Yolanda Díaz spanyol kormányfőhelyettes és munkaügyi miniszter, aki szerint a tavalyi Budapest Pride „fordulópontot jelentett Európa szívében”.

A spanyol politikus Instagram-oldalán közzétett közös videóban Díaz hangsúlyozta: a magyar főváros vezetője először jár Madridban, miután „legyőzték a fasizmust Magyarországon”.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Yolanda Díaz Pérez (@diaz_yolanda_) által megosztott bejegyzés

Mint mondta, a múlt nyári Pride tüntetés – amelyen ő maga is részt vett Ernest Urtasun spanyol kulturális miniszterrel együtt – fordulópontot jelentett Európa szívében, és amellyel Karácsony Gergely a demokratikus politika egyik példaképévé vált Európában.

Szeretnék köszönetet mondani neked és gratulálni, főként azért, mert bebizonyosodott, hogy ők sem megállíthatatlanok. Vagyis legyőzzük őket. Hiszem, hogy győzelemre kell vinni azt az Európát, amelyet Gergely képvisel, amely zöld, feminista, szociális, és amely több demokráciát és több emberi jogot akar

– jelentette ki a spanyol politikus, utava egyúttal a magyarországi választásra és a Fidesz bukására.

Karácsony Gergely köszönetet mondott a spanyol miniszterelnök-helyettesnek részvételéért a tavalyi Budapest Pride-on.

Orbán bukásának az első lépése az volt, amikor az európai barátainkkal közösen, szabadon gyakoroltuk a legfontosabb jogunkat, hogy kimenjünk az utcára. Ez vezetett odáig, hogy áprilisban Orbán Viktor megsemmisült a választáson

– fogalmazott a főpolgármester, aki egyúttal reményét fejezte ki, hogy ez az eredmény visszaveti a szélsőjobb megerősödését Európában, Magyarországot pedig visszavezeti oda, ahova való, Európába, és a progresszív politika újra meghatározó lesz Magyarországon.