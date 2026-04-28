Alakuló ülés: Sulyok Tamás alulmaradt

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Az már eldőlt, hogy nem viszik át a Szent Koronát az új képviselők hivatali esküjéhez a plenáris ülésterembe. A Sándor-palota közölte: az alakuló ülést előkészítő egyeztetéseken felvetett javaslatot a Szent Korona Testület elnökeként Sulyok Tamás államfő támogatta.

A testület az előterjesztést megvitatta, de az érdemi döntéshez szükséges támogató többség nem alakult ki, ezért elmaradt a határozathozatal.A köztársasági elnök szerint ez ugyanakkor nem zárja ki, hogy az

erre vonatkozó igény esetén – a vonatkozó jogszabályok betartásával és a történelmi előzmények kellő mérlegelésével – az Országgyűlés előtt történő eskütételre a Szent Korona jelenlétében, annak eredeti őrzési helyén, az Országház kupolacsarnokában, méltó módon kerüljön sor.

A pártok korábban megállapodtak abban, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt. Ezt eredetileg a Mi Hazánk javasolta, Toroczkai László pártelnök a kezdeményezést történelminek nevezte, jelezte: a döntés ellenére, továbbra is ragaszkodnak a megállapodáshoz, javasolják, hogy a képviselők járuljanak a Szent Koronához, az Országház kupolacsarnokában tegyék le az esküt.

A Sándor-palota közleménye ezt nem részletezte, ám Sulyok Tamás néhány közjogi méltósággal szemben maradt alul. A törvény szerint az Országgyűlés által létrehozott Szent Korona Testületnek rajta kívül csak a miniszterelnök, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Kúria, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a tagja. A testület már akkor is határozatképes, ha legalább három tagja jelen van, a döntéshez pedig elég lett volna az egyszerű többség is.

Kedden egyébként folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások, amelyeket ezúttal is Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti. Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését. Aznap szünetel az Országház-látogatás, az ülésterem karzata sem lesz látogatható. Az ünnepi ülésen csak a képviselők és a meghívottak vehetnek részt.