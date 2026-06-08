A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről és a devizahiteles perek felfüggesztéséről is szavaz a parlament hétfőn

Az országgyűlési képviselők tiszteltdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek, végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az Országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján.
A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés a megszokottaknak megfelelően 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal.
Új bizottsági tagokról döntenek
A döntéshozatalok során megválaszthatja az Országgyűlés a Tisza-frakció által kezdeményezett öt vizsgálóbizottságból négynek a vezetőit, tagjait. Szavaznak
- a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket,
- spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve
- a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá
- a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről.
A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjairól – amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta – később döntenek.
Csökkenhet a képviselők tiszteletdíja
A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról.
A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és frakciótársa, Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja.
Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.
Szavaznak a devizahiteles perek felfüggesztéséről
Ugyancsak vita lesz, majd határozathozatal a Hantosi István és Melléthei-Barna Márton (mindketten Tisza Párt) által benyújtott, az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatról. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja.
Megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd a képviselők fél órában kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.
(MTI)