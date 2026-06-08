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Belföld

A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről és a devizahiteles perek felfüggesztéséről is szavaz a parlament hétfőn

admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 08. 06:46
Több fontos kérdésben is dönthet hétfőn az Országgyűlés: napirendre kerül a képviselői fizetések jelentős csökkentése, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése, emellett új vizsgálóbizottságok tagjairól is szavaznak.

Az országgyűlési képviselők tiszteltdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek, végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az Országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés a megszokottaknak megfelelően 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal.

Új bizottsági tagokról döntenek

A döntéshozatalok során megválaszthatja az Országgyűlés a Tisza-frakció által kezdeményezett öt vizsgálóbizottságból négynek a vezetőit, tagjait. Szavaznak

  • a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket,
  •  spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve
  • a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá
  • a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről.

A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjairól – amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta – később döntenek.

Csökkenhet a képviselők tiszteletdíja

A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról.

A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és frakciótársa, Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja.

Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.

Szavaznak a devizahiteles perek felfüggesztéséről

Ugyancsak vita lesz, majd határozathozatal a Hantosi István és Melléthei-Barna Márton (mindketten Tisza Párt) által benyújtott, az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatról. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja.

Megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd a képviselők fél órában kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.

(MTI)

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