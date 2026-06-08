Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. június 7., hétfő
Friss hírek
- Szekszárdon látogattuk meg Hadházy Ákost, hogy megkérdezzük, hogyan él a visszavonulása óta.
- Sulyok Tamás és a többi állami vezető mellett tartottak szimpátiatüntetést a fideszesek.
- Magyar Péter: A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.
- Már folyik a politikai alapon megadott menekültstátusok felülvizsgálata.
- Szabadnapos orvosok küzdöttek egy férfi életéért a mentők kiérkezéséig.
- Dráma Dániában: Christian Eriksen ismét összeesett meccs közben.
- Trump otthagyta az interjúfelvételt.
- Újra elindul a 666-os „pokoli” buszjárat Lengyelországban.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Karbantartási munkák miatt június 8-tól 10-ig éjszakánként, Hódmezővásárhely és Orosháza, majd június 22-től 26-ig egész nap pedig Orosháza és Csorvás között MÁVBuszok (pótlóbuszok) közlekednek a vonatok helyett.
BKK
- Az 1-es és az 1A villamos a Lehel utca / Róbert Károly körút és a Puskás Ferenc Stadion M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- Napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Estétől nyugat felől elkezdhet megnövekedni a magasszintű felhőzet.
- Túlnyomóan száraz idő valószínű, azonban az Alpokaljára besodródhatnak záporok, ott esetleg zivatar is lehet.
- A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul. Késő este 16 és 25 fok közötti értékekre lehet számítani.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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- Medárd
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