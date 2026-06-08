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Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

24.hu
2026. 06. 08. 06:49

2026. június 7., hétfő

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Karbantartási munkák miatt június 8-tól 10-ig éjszakánként, Hódmezővásárhely és Orosháza, majd június 22-től 26-ig egész nap pedig Orosháza és Csorvás között MÁVBuszok (pótlóbuszok) közlekednek a vonatok helyett.

BKK

  • Az 1-es és az 1A villamos a Lehel utca / Róbert Károly körút és a Puskás Ferenc Stadion M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

Mai időjárás:

  • Napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Estétől nyugat felől elkezdhet megnövekedni a magasszintű felhőzet.
  • Túlnyomóan száraz idő valószínű, azonban az Alpokaljára besodródhatnak záporok, ott esetleg zivatar is lehet.
  • A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 32 fok között alakul. Késő este 16 és 25 fok közötti értékekre lehet számítani.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Medárd

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