Taylor Lautnerék elárulták születendő babájuk nemét

Taylor Lautner és felesége – akit az esküvőjük óta szintén Taylor Lautnernek hívnak – márciusban jelentették be, hogy szülői örömök elé néznek. Azóta már a babájuk nemét is megtudták, amit nemrég szintén tudattak a nyilvánossággal.

A házaspár egy videós posztot tett közzé, melyben egy laptop előtt, tűkön ülve várják, hogy lányt vagy fiút hord-e a szíve alatt a kismama, majd kiáltásokban törnek ki, amikor kiderül, hogy

kislányuk lesz.