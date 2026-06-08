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Élet-Stílus

Taylor Lautnerék elárulták születendő babájuk nemét

Gilbert Flores / Variety / Getty Images
admin Grósz Petra
2026. 06. 08. 06:31
Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Taylor Lautner és felesége – akit az esküvőjük óta szintén Taylor Lautnernek hívnak – márciusban jelentették be, hogy szülői örömök elé néznek. Azóta már a babájuk nemét is megtudták, amit nemrég szintén tudattak a nyilvánossággal.

A házaspár egy videós posztot tett közzé, melyben egy laptop előtt, tűkön ülve várják, hogy lányt vagy fiút hord-e a szíve alatt a kismama, majd kiáltásokban törnek ki, amikor kiderül, hogy

kislányuk lesz.

 

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