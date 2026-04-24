Eljárás indult a Szent Imre Kórház ellen: félrekezelhették egy idős nő infarktusát, aki végül meghalt

admin Ürmös Dániel
2026. 04. 24. 12:36
A kórház korábbi, belső vizsgálata nem állapított meg szakmai mulasztást, ezzel szemben a mostani hivatali vizsgálat szerint több ilyen is történt.

Több mulasztást is feltételez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) annak a szívinfarktusban elhunyt, 89 éves nőnek az esetében, akit kórházba szállítását követően nem megfelelően vizsgáltak meg, és emiatt később életét vesztette – írta meg a Direkt36.

A vizsgálatot azért indították a Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházával szemben, mert az elhunyt nő fia hivatalos panaszt tett az NNGYK felé.

Több szakmai mulasztás is történt

A nő még 2024 szeptemberében került a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályára, mert szívinfarktusra utaló tüneteket tapasztalt. Ám hiába kérte a beteg állapotának felmérését végző ápolóktól, hogy végezzenek rajta EKG-t, azt nem tették meg. Az NNGYK vizsgálata szerint ez „szakmai mulasztásnak tekinthető” – ha elvégzik a vizsgálatot, gyorsan kiderülhetett volna a szívinfarktus ténye. Továbbá az is szakmai mulasztás a hivatal szerint, hogy az ápoló „kevésbé sürgős” esetként jelölte meg a nő panaszát, így ahelyett, hogy fél órán belüli orvos elé került volna, a nőnek tovább kellett várakoznia.

Eközben még rosszabbul lett, a fia és barátnője pedig hiába kértek segítséget, a nőt nem vizsgálták meg újra, orvos sem látta. Ezért saját döntésükre elhagyták a kórházat, hogy magánúton vegyenek igénybe orvosi ellátást, de erre már nem kerülhetett sor, mert az idős nő közben életét vesztette.

A hatósági vizsgálat szerint, ha a kórházban elvégzik az EKG-vizsgálatot, és nem kevésbé sürgős esetként kezelik a nőt, akkor „a beteg állapotromlása nem vagy csak kórházi körülmények között következett volna be”.

Reagált a kórház is

A Szent Imre kórház saját, 2024-es vizsgálata eredetileg nem állapított meg szakmai mulasztást. A mostani vizsgálat megállapításait tudomásul vették, és együttműködnek a hivatallal – írták. A 2024-es jelentésük „gerincét az osztály akkori osztályvezető főorvosának nyilatkozata képezte”, aki azóta már önszántából távozott az intézményből. A kórház közölte: „a betegekkel való nem megfelelő kommunikációt intézményünk semmilyen formában nem tartja elfogadhatónak”.

Az elhunyt nő fia a kórház válaszával kapcsolatban azt írta: pozitív, hogy elismerik a hibákat, de egy emberélet elvesztése után számára ez önmagában kevés. „Bízom benne, hogy a hatósági eljárásnak valódi következményei lesznek, és másnak nem kell átélnie azt a méltatlan bánásmódot, amit édesanyámnak kellett” – tette hozzá a férfi.

Esztergomi Bazilika plébánosa: Ha elengedjük a valóságot, az megbosszulja magát. A mostani választás fényes példával szolgál erre
Kvíz: értük rajonganak most a tinik – te felismered őket?
Közel kétmilliárdot vett ki Szijjártó felesége az elmúlt években a profitbajnok cégéből
Tóth Verát is felkérték propagandavideók gyártására, azt mondja, „baromi sok pénzt” fizettek volna neki érte
Vitézy Dávid
Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter
