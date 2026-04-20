Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány hét miniszterét

Több mint 70 százalékát adja a leendő magyar országgyűlésnek a Tisza-frakció – mondta Magyar Péter hétfő délután, a Tisza Párt frakcióülését követően sajtótájékoztatóján. Magyar egyúttal jelezte: a frakcióülésen végigbeszélték a képviselőkkel, mindez mekkora felelősséget jelent, és hogyan tudnak ennek a felelősségnek megfelelni. Hozzátette: egyeztettek a leendő munkamódszerekről, hogyan tudják a leghatékonyabban képviselni majd a magyar embereket.

A Tisza elnöke ezt követően bejelentette a leendő Tisza-kormány hét miniszterét. A bejelentett tárcavezetők:

Pénzügyminiszter: Kármán András

Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István

Külügyminiszter: Orbán Anita

Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz

Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László

Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs

16 minisztérium lesz

Ahogy a pártelnök korábban elmondta, a Tisza parlamenti frakciója hétfői, első ülésén hivatalosan is döntött a frakcióvezető személyéről, illetve a házelnökjelöltről is. Az előbbi tisztségre már korábban Bujdosó Andreát nevezték meg, míg utóbbira Forsthoffer Ágnest javasolta a pártelnök, és mindkét jelöltet egyhangúlag támogatta a Tisza-frakció. Magyar szerint Bujdosó és Forsthoffer a garancia arra, hogy a parlamentben érdemi szakmai vitákra fog sor kerülni.

Magyar korábban bejelentette azt is, hogy a miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz majd a kabinetben. A pártelnök hétfőn újból elmondta, hogy nem lesznek csúcsminisztériumok, hanem minden fontos területnek lesz saját minisztériuma.

Lesz még belügyminisztérium, ez a rendvédelemért fog felelni. Lesz igazságügyi minisztérium is, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium, Miniszterelnökség, vidékfejlesztési minisztérium, művelődési tárca (tudományos ügyek, sport, civil szervezetek, egyházak is ide tartoznak majd), illetve lesz digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium is.

Az ajtó nyitva az iskolaigazgatók előtt

Várhatóan három hét múlva hétfőn vagy kedden fog tudni megalakulni az új kormány Magyar ígérete szerint, május 9-10. környékén lehet a magyar országgyűlés alakulóülése, itt rögtön megválasztja a parlament az új magyar miniszterelnököt, és várhatóan két napon belül meg tudják hallgatni a miniszterjelölteket, és meg tudják szavazni a kormányt is.

Magyar reagált arra is, hogy iskolaigazgatók keresték meg az oktatási miniszter lehetséges személye miatt.

Az én ajtóm nyitva áll

– reagálta a leendő miniszterelnök, majd jelezte, hogy rengeteg szakemberrel, iskolaigazgatóval, óvodapedagógussal is egyeztetett a Tisza korábban. A 17 iskolaigazgatónak azt üzente, hogy akár kedden is szívesen fogadja őket. Magyar jelezte ugyanakkor, hogy örült volna, ha az utóbbi négy évben is ugyanilyen hangosak lettek volna ezek az igazgatók, de „spongyát rá”, fogalmazott.

Tükör a társadalom felé

Magyar a sajtótájékoztatón átadta a szót Forsthoffer Ágnesnek, aki beszélt arról is, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a viselkedésük tükör a társadalom felé, és hisz abban, hogy egy új stílus és kultúra meg fogja változtatni a közhangulatot Magyarországon.

A vita ne harc legyen, hanem álláspont-egyeztetés, ami eddig hiányzott a parlamenti kultúrából

– kérte a leendő házelnök.

Forsthoffert követően Bujdosó Andrea beszélt, aki elmondta, hogy hisz abban, hogy az érdemi és szakmai munka a magyar emberek érdekeit fogja szolgálni „a legkiválóbb módon.” Büszke arra, hogy a frakciójukban 44 nő kapott helyet, hisz abban, hogy a nők képviselete a törvényhozásban

behoz egy olyan szempontot, ami eddig hiányzott a magyar parlamentből.

A kampány kulisszatitkai

Tóth Péter, a Tisza kampányfőnöke ezt követően a kampányt értékelte, ennek keretében elárulta, hogy a kampánycsapatukon belül öt részre osztották a választókörzeteket, és a billegő körzetek mindegyikét is sikerült megnyerniük.

Bemutatta azt is, hogy településekre bontva milyen eredmények születtek, és ezekből az adatokból kiderült, hogy ahol országjáráson voltak, ott felülteljesített a párt. „Az országjárásnak és az emberekkel való állandó kapcsolattartásnak van szerepe a politikában” – fogalmazott.

Kiderült továbbá:

A községek 44 százalékában a Tisza több szavazatot kapott, mint a Fidesz.

Minden megyében a Tisza több szavazatot kapott, mint a Fidesz.

Szavazatszámban a Tisza még a községekben is több szavazatot kapott, mint a Fidesz.

A legalacsonyabb támogatásuk területi eloszlás alapján 47 százalék volt.

Olyan területeken, ahol a szavazatvásárlás miatt szokatlanul magas szokott lenni a választási részvétel, ez most elmaradt.

Magyar bejelentette ezt követően, hogy Tóth Péter megbizatása ezzel véget ért, de a leendő kormányfő jelezte, hogy reméli, hogy a jövőben is számíthatnak majd rá. Megköszönte neki a munkát, ahogy a Tisza önkénteseinek is.

