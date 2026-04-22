bűnügyeltűnt nyugdíjasidősotthonkeresés
Belföld

Eltűnt az idősotthonból, egy hónappal később, egy erdőben találták meg a holttestét

Kolontár Krisztián
2026. 04. 22. 10:33
Elsétált egy gondozott az egyik Komárom-Esztergom vármegyei szociális intézményből 2022 januárjában. Az eltűntként keresett személy holttestét egy hónappal később, egy erdős területen találták meg. A Veszprémi Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat az intézmény igazgatója és a tagintézményeként működő idősotthon vezetői ellen.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint 2021. december elején a gépjárműforgalmat felújítási munkák miatt a portaszolgálattal őrzött főkapu helyett az addig nem használt oldalkapuhoz terelték. Év végén azonban újra változott a közlekedés rendje, és az oldalkapu reggel hattól körülbelül délután háromig nyitva volt.

Már nem először tűnt el

A nyugdíjas hosszabb ideje élt az otthonban. Romló egészsége és a két korábbi elkóborlása ellenére a zárt udvarral rendelkező pavilonok helyett továbbra is a szabadabb mozgást lehetővé tevő épületben lakott. Az idős ember 2022. január 10-én délután a nyitott oldalkapun távozott az intézményből, eltűnését pedig mintegy két óra múlva vették észre. Hiába keresték, nem találták meg. A kihűlés következtében elhunyt nyugdíjas holttestét egy hónappal később, egy erdős területen találták meg

– közölte az ügyészség.

Az áldozat halálához a szociális intézmény vezetőjének, valamint az otthon szakmai vezetőjének és vezetőhelyettesének mulasztása vezetett. Az igazgató a felújítás idejére nem biztosított egyértelmű, a gondozottak megóvására alkalmas belső szabályozást, az otthon szakmai vezetőjének pedig az év végi szabadságáról visszatérve, míg helyettesének a szabadságolás ideje alatt kellett volna intézkednie az oldalkapu zárása és az ellátottak létszámának napi többszöri ellenőrzése érdekében.

A terheltek tudták, hogy a pavilonban élő hatvan személyt két gondozó nem képes egész nap szemmel tartani, és az átmeneti időszakban nem gondoskodtak az áldozat biztonságosabb épületbe költöztetéséről. Az ügyészség felfüggesztettet kért az intézmény igazgatójára és vezetőire.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kovách Imre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik