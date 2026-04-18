árrésstopvédett üzemanyagárkormányrendelet
Belföld

Marad az árrésstop és a védett üzemanyagár

MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
admin Ősze András
2026. 04. 18. 08:29
MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A péntek este megjelent kormányrendeletben a leköszönő Orbán-kormány törölte a hatályvesztés idejét jónéhány rendeletből: ennek értelmében határozatlan időre érvényes marad

  • a fogyasztói hitelek kamatstopja, amelyet legutóbb 2026. június 30-ig hosszabbítottak meg,
  • az élelmiszerek, valamint a drogériai termékek árrésstopja, ami eredetileg május 31-én futott volna ki,
  • ezekkel együtt nem veszti hatályát az üzemanyagok jövedéki adóját csökkentő szabályozás sem, hatályban marad az üzemanyag védett ára.

Korábban a Tisza arról beszélt, hogy egyelőre fenntartják az árrésstopokat, mert nincs elég idő azok gyors kivezetésére. A Mol vezetőivel tartott csütörtöki találkozója után Magyar Péter is megerősítette, hogy a védett ár marad, és annak terhét nem a költségvetés viseli. Az is elhangzott, hogy a magyar üzemanyag-ellátás biztosított.

