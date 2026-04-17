Még ebben a ciklusban benyújtja a Fidesz a védett üzemanyagár-hosszabbító javaslatát, hogy az új parlament azonnal bólinthasson rá

Gulyás Gergely a poszt napján.
admin Pál Zsombor
2026. 04. 17. 15:17
Gulyás Gergely az átadás-átvételről is posztolt.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is bejegyzéssel jelentkezett a választás után. Ebben megismétli, hogy szerdán a leköszönő kormány meghosszabbította a védett üzemanyagár létét, és egy új részletet is közölt:

Ahhoz, hogy a kormányváltás után is védett üzemanyagár legyen, az új Országgyűlésnek is ennek megfelelő döntést kell hoznia, ezért a szükséges jogszabályt az Országgyűléshez benyújtjuk, arról az új parlament azonnal dönthet.

Az új, a Tisza kétharmados többségével felálló parlament minden bizonnyal így fog dönteni, ha nem is feltétlenül a Fidesz javaslata nyomán: Magyar Péter és leendő minisztertársai a MOL vezetőivel tartott csütörtöki találkozója után deklarálta, hogy a védett ár marad, és annak terhét nem a költségvetés viseli. Az is elhangzott, hogy a magyar üzemanyag-ellátás biztosított.

A távozó miniszter arról is írt, hogy a kormány a rendezett és gyors átadás-átvétel feltételeit biztosítani fogja.

Kováts Eszter, Körösényi András: Átalakítja az új vezér a vezérek demokráciáját?
Ha a hatalomátadás éppolyan zökkenőmentes lesz, mint volt a vereség elismerése, akkor a diktatúrát, autokráciát emlegető elemzőszakmának és a politikatudománynak érdemes lesz önreflexiót tartania – írja Kováts Eszter és Körösényi András.

