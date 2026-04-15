magyar honvédségkritikus infrastruktúravisszavonulás
Visszavonják a katonákat a kritikus energetikai infrastruktúrák őrzésétől

MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Ősze András
2026. 04. 15. 16:49
Ám egyelőre nem minden létesítményt hagynak magukra.

Alig néhány nappal a parlamenti választás után a Magyar Honvédség vezérkari főnöke elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúrákhoz korábban kirendelt katonák visszavonását – értesült a 444. Ám úgy tudják, nem minden létesítményt hagynak magukra a katonák.

A Magyar Honvédség megerősítette a lap információit, azt írták: „a Magyar Honvédség megkezdte a magyarországi infrastruktúrák és energialétesítmények megerősítése, illetve az őrzés-védelem fokozása kapcsán bevont állomány létszámának racionalizálását.”

Orbán Viktor még február végén jelentette be, hogy katonákat vezényelnek a kritikus energetikai infrastruktúrához, az őrzést a választás előtti héten még fokozták is, miután a szerb hatóságok robbanóanyagot találtak a Török Áramlat közelében Magyarkanizsa térségében.

A kritikus infrastruktúrát üzemeltető cégek felülvizsgálták az intézkedéseket,

ennek értelmében a Magyar Honvédség 2026. április 15-től fokozatosan csökkenti az ebbe a feladatba bevont erőit, levonul azokról a helyszínekről, amelyeknél az Energiaügyi Minisztérium már nem tart igényt a katonai megerősítésre

– írták.

