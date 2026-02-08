lázár jánosárverésvécékefe
Kétmillióért kelt el árverésen a Lázár János fejét formáló vécékefe

2026. 02. 08. 16:15

Kétmillió forintot adott egy Angliában élő és dolgozó magyar azért a vécékeféért, amelyet Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke, és Lőcsei Lajos, a párt roma országgyűlési képviselője bocsátott árverésre – közölték vasárnap a politikusok a közösségi médiában.

Miután Lázár János építési és közlekedési miniszter egy balatonalmádi fórumon nemrégiben botrányos kijelentést tett a magyarországi cigányságról, a tiltakozás számos formája elindult ez ellen. Később futótűzként terjedt az interneten, hogy valaki megalkotta 3D nyomtatóval egy olyan vécékefét, amely Lázár arcát formázza. Az alkotó aztán felajánlotta a tárgy prototípusát a két ellenzéki politikusnak, akik úgy döntöttek, elárverezik a vécékefét, és a befolyt összeget felajánlják a Dr. Ámbédkar Iskola számára, amely kulcsszerepet tölt be a magyarországi cigányság oktatásában és felzárkóztatásában. Az összeget – mint írták – teljes egészében a rászoruló diákok nyári táboroztatására ajánlották fel.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki beszállt a licitálásba, és azoknak is, akik külön utalással támogatták az iskolát. Külön köszönet illeti a Lázár-kefe készítőjét is, aki a zseniális ötletével és az eredeti darab felajánlásával inspirálta ezt a kezdeményezést

– írták a momentumosok.

Lázár cigányozása egyre mélyebb válságba sodorja a Fidesz kampányát

Február 22-én Lázár János a Balatonalmádiban megtartott fórumán a magyar cigányokról azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.”

A miniszter mondatai széles körben tiltakozást váltottak ki, olyannyira, hogy pár nappal később Lázár bocsánatkérésre kényszerült, később pedig Gyöngyösön tiltakozók zavarták a fórumát.

Már Lázár vitatott megjegyzése után sorra fejezték ki felháborodásukat és értetlenségüket a Fidesz vonzáskörzetéhez tartozó roma szereplők, így megszólalt többek között Kis Grófo is. Ezt követően a Fidesz bűnözőkként próbálta beállítani a miniszter szavai ellen Gyöngyösön tiltakozókat. A párt először a közösségi médiában osztott meg egy videót, amelyben elhomályosított arcokkal ugyan, de monogramok mellett közölték egyes tiltakozók állítólagos bűnlajstromát a múlt hétvégén. A videó Lázár János Facebook-oldalán is megjelent, majd Orbán Viktor miniszterelnök Hatvanban, a Digitális Polgári Körök (DPK) „háborúellenes gyűlésén” mondott beszédet, ahol úgy fogalmazott:

Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak. Ez van a priuszukban, akiket a Tisza odaküldött a fideszesekre Gyöngyösön. […] Ezért utána is mentem, hogy mi a helyzet. Megnéztem, hogy mégis kikhez volt szerencsénk.

Az rejtély, hogy miként kerültek a Fidesz és a vezető kormánypárti politikusok birtokába a tüntetők személyes, állítólagos bűnügyi adatai, mint ahogy az sem világos, hogy milyen jogszabály tette lehetővé, hogy nyilvánosságra hozzák az adatokat. Ezekre a kérdésekre Lázár nem felelt, és a múlt heti Kormányinfón sem hangzott el megnyugtató válasz. Jogi szakértők szerint dermesztő és törvénysértő, hogy a Fidesz kampánycélra használja a gyöngyösi roma tüntetők állítólagos bűnlajstromát.

A gyöngyösi fórum egyik roma résztvevője, Sipos Katalin az RTL-nek azt mondta: megalázónak és kirekesztőnek tartja, hogy a miniszterelnök bűnözőknek nevezte a Lázár János fórumán tiltakozókat, ő maga sosem követett el bűncselekményt, ezért jogi lépésekre készül.

