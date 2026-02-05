Kétfarkú Kutya Párt: nyílt állkapocstöréssel hazaküldték a veszprémi kórházból passzivistánkat, másnap életmentő műtétet hajtottak végre rajta Ausztriában

Egy nyílt állkapocstöréssel kórházba került kutyapártos passzivistát a veszprémi kórházból műtét nélkül hazaküldtek, majd pár órával később Ausztriában azonnal felvették, és sürgősségi beavatkozást végeztek rajta, számolt be az esetről a párt a honlapján.

Az történt, hogy 2025. december 24-én az ünnepi asztalnál egy családi konfliktus során, politikai véleménykülönbség miatt ököllel ütötte meg egy hozzátartozó a névtelenséget kérő passzivistát, aki így súlyos arcsérülést szenvedett.

A cikk szerint a veszprémi kórházban CT-vizsgálat igazolta a többszörös arccsont- és nyílt állkapocstörést, amelyre kezdetben azonnali műtétet javasoltak. Közben a feljelentést megtették (ez a kórház kötelessége ilyen esetekben), a rendőrök felvették az adatokat, majd tanúvallomások, sőt helyszínelés is történt a lakásban. A sértettet éjszakára bent tartottak a traumatológián.

Kaptam fájdalomcsillapítót és antibiotikumot. Azt mondták, hogy reggel át leszek adva a szájsebészetre és amint lehet, elvégzik a műtétet. De ez nem történt meg

– emlékezett vissza a történtekre a sértett.

Másnap délelőtt, december 25-én körülbelül 10 óra körül váratlan bejelentést tett az egyik ápolónő: hazaengedték és mégse kell műteni, majd visszahívták őt négy nap múlva, december 29-re szakorvosi konzultációra. Orvos akkor már nem látta, zárójelentést nem kapott.

„Miután távoztam a veszprémi kórházból, párommal autóba ültünk és elindultunk vissza Ausztriába, hogy a saját otthonunkban lábadozzak, amíg várok az orvosi vizsgálatra – ami még 4 napot jelentett volna kezelés nélkül. De már az azóta eltelt idő alatt is tovább rosszabbodott a helyzet: a duzzanat nyelési nehézségeket okozott, a fájdalom erősödött, a szájmozgás szinte lehetetlenné vált. Ezért úgy döntöttem, hogy ellátogatok a lakóhelyemhez közel eső kórházba, Bécsújhelyre egy ismételt vizsgálatra” – írta.

Ott újabb CT következett, a diagnózis pedig a következő lett: veszélyes nyílt állkapocscsont-törés, ami azonnal műtéti beavatkozást igényel. Szájsebész ott sem volt, a vizsgálatot végző orvos viszont nem engedte haza, mert műtéti beavatkozás nélkül a duzzanat olyan mértékűre nőhet, hogy elzárja a légutakat, ami életveszélyes lehet.

Ezért átirányítottak egy másik kórházba, St. Pöltenbe, ugyanis aznap az volt a tartományban az ügyeletes szájsebészet. Minden leletemet és adatomat átküldték oda, hogy mire odaérek, már el tudják kezdeni a műtét előkészítését

– írta beszámolójában.

Másnap reggel, 13 órával a betegfelvételt követően megműtötték.

December 29-én engedték ki, és pont aznap kiállították a zárójelentést a veszprémi kórházból is, mely szerint ő egész addig ott kapott ellátást, majd mivel nem tartották szükségesnek a műtétet, hazaengedték.