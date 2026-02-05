Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi telephelyén – közölte csütörtökön a székesfehérvári önkormányzat.
A közlemény szerint a látogatási tilalom visszavonásig érvényes, a látogatást kivételes esetben az osztályvezető főorvos vagy a kezelőorvos engedélyezheti.
A betegeknek szánt csomagokat az intézmények főportáin adhatják le a hozzátartozók.
A kórház közlése szerint látogatás kizárólag az osztályvezető főorvos vagy a kezelőorvos által kiállított látogatási engedély birtokában engedélyezhető az alább felsorolt esetekben:
- a súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon,
- kiskorú beteg esetén a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon,
- a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen,
- cselekvőképtelen beteg esetén szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon,
- amennyiben a beteg önmagát nem tudja ellátni, állapota miatt folyamatos segítségre szorul, hosszútávú fekvőbeteg ellátást igényel, pszichés krízishelyzetben van, vagy haldoklik, jogosult egy, a beteg által megjelölt személy a beteg mellett tartózkodni.