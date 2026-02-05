Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi telephelyén – közölte csütörtökön a székesfehérvári önkormányzat.

A közlemény szerint a látogatási tilalom visszavonásig érvényes, a látogatást kivételes esetben az osztályvezető főorvos vagy a kezelőorvos engedélyezheti.

A betegeknek szánt csomagokat az intézmények főportáin adhatják le a hozzátartozók.

A kórház közlése szerint látogatás kizárólag az osztályvezető főorvos vagy a kezelőorvos által kiállított látogatási engedély birtokában engedélyezhető az alább felsorolt esetekben: