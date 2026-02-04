Karácsony Gergely szerint sok mélypontja volt már az Orbán-kormánynak

a jogállam és az alkotmányosság leépítésében az elmúlt tizenhat évben,

de olyanra nem emlékszik, ami most történt. A főpolgármester közösségi oldalán reagált az ukrajnai háborúra is hivatkozó rendeletre, amely szerint a szolidaritási hozzájárulás teljesítése nem lehet vita tárgya, ezért visszamenőleges hatállyal kimondja, hogy

egyáltalán nem is peresíthető a Fővárosi Önkormányzat kirablása, de a biztonság kedvéért külön is előírja a bíróságok számára, hogy a folyamatban levő pereket meg kell szüntetni.

Karácsony Gergely szerint ez annak beismerése, hogy a pereket a Fővárosi Önkormányzat megnyerné, visszajárna a budapestieknek a tőlük elszedett pénz.

Mégis dermesztő az egész. Innentől precedens van arra, hogy ha látszik, hogy a bíróság egy perben a kormányzat ellen ítélne, akkor utólag rendelettel elég kimondani, hogy a kormánynak van igaza, a pert pedig meg kell szüntetni. A kormány már a látszatra sem adva, direktben nekirontott a jog uralmának.

Azt reméli, hogy a bíróságok ellen tudnak tartani ennek a rombolásnak. Utalva az idei választásra arra figyelmeztetett: ha nem így lesz, az éppen a kormánypárti politikusoknak lesz fájdalmas.