Dermesztő az egész – Karácsony Gergely a kormánydöntésről

Adrián Zoltán / 24.hu
Karácsony Gergely szerint a kormány már látszatra sem ad.
admin Farkas György
2026. 02. 04. 07:59
Karácsony Gergely szerint a kormány már látszatra sem ad.
Szerinte ilyen mélypont még nem volt.

Karácsony Gergely szerint sok mélypontja volt már az Orbán-kormánynak

a jogállam és az alkotmányosság leépítésében az elmúlt tizenhat évben,

de olyanra nem emlékszik, ami most történt. A főpolgármester közösségi oldalán reagált az ukrajnai háborúra is hivatkozó rendeletre, amely szerint a szolidaritási hozzájárulás teljesítése nem lehet vita tárgya, ezért visszamenőleges hatállyal kimondja, hogy

egyáltalán nem is peresíthető a Fővárosi Önkormányzat kirablása, de a biztonság kedvéért külön is előírja a bíróságok számára, hogy a folyamatban levő pereket meg kell szüntetni.

Karácsony Gergely szerint ez annak beismerése, hogy a pereket a Fővárosi Önkormányzat megnyerné, visszajárna a budapestieknek a tőlük elszedett pénz.

Mégis dermesztő az egész. Innentől precedens van arra, hogy ha látszik, hogy a bíróság egy perben a kormányzat ellen ítélne, akkor utólag rendelettel elég kimondani, hogy a kormánynak van igaza, a pert pedig meg kell szüntetni.

A kormány már a látszatra sem adva, direktben nekirontott a jog uralmának.

Azt reméli, hogy a bíróságok ellen tudnak tartani ennek a rombolásnak. Utalva az idei választásra arra figyelmeztetett: ha nem így lesz, az éppen a kormánypárti politikusoknak lesz fájdalmas.

Ennek a rendszernek is vége lesz egyszer. Azt pedig, hogy hogyan lesz vége, a joguralom keretei között vagy a jogot áthágva, azt az dönti el, hogy mire teremt precedenst a jelenlegi hatalom.

Döntött a kormány: Budapestet már a jog sem védi az inkasszótól
Hadisarc lett a szolidaritási hozzájárulásból.

