Karácsony Gergely szerint sok mélypontja volt már az Orbán-kormánynak
a jogállam és az alkotmányosság leépítésében az elmúlt tizenhat évben,
de olyanra nem emlékszik, ami most történt. A főpolgármester közösségi oldalán reagált az ukrajnai háborúra is hivatkozó rendeletre, amely szerint a szolidaritási hozzájárulás teljesítése nem lehet vita tárgya, ezért visszamenőleges hatállyal kimondja, hogy
egyáltalán nem is peresíthető a Fővárosi Önkormányzat kirablása, de a biztonság kedvéért külön is előírja a bíróságok számára, hogy a folyamatban levő pereket meg kell szüntetni.
Karácsony Gergely szerint ez annak beismerése, hogy a pereket a Fővárosi Önkormányzat megnyerné, visszajárna a budapestieknek a tőlük elszedett pénz.
Mégis dermesztő az egész. Innentől precedens van arra, hogy ha látszik, hogy a bíróság egy perben a kormányzat ellen ítélne, akkor utólag rendelettel elég kimondani, hogy a kormánynak van igaza, a pert pedig meg kell szüntetni.
A kormány már a látszatra sem adva, direktben nekirontott a jog uralmának.
Azt reméli, hogy a bíróságok ellen tudnak tartani ennek a rombolásnak. Utalva az idei választásra arra figyelmeztetett: ha nem így lesz, az éppen a kormánypárti politikusoknak lesz fájdalmas.
Ennek a rendszernek is vége lesz egyszer. Azt pedig, hogy hogyan lesz vége, a joguralom keretei között vagy a jogot áthágva, azt az dönti el, hogy mire teremt precedenst a jelenlegi hatalom.