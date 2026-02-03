Ösztöndíjak, nemzetközi kurzusok és együttműködési lehetőségek – milyen egyedi előnyöket kínál az SZTE a sikeres felsőoktatási pályához?

Az SZTE ösztöndíjrendszere nem merül ki az anyagi támogatásban

A Szegedi Tudományegyetem átfogó ösztöndíj csomagja lehetőségeket kínál mind a középiskolások, mind az egyetemi hallgatók számára. Az ösztöndíjak célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem a kiemelkedő teljesítmény és a motiváció elősegítése. Az egyetem már több évtizede elindította központi tehetséggondozó programját, amely kiegészíti a karok által kínált ösztöndíjakat, támogatási programokat és szakkollégiumokban folyó munkát.

2019 szeptemberében az SZTE Tehetségpont átalakult Junior Akadémiává, amely az egyetemi hallgatók tehetséggondozása mellett a középiskolásokat is segíti. Az Akadémia különféle programokat kínál, amelyekkel megkönnyíti a középiskolások számára az egyetemre való átmenetet, miközben az SZTE iránti érdeklődést is növeli

‒ mondja el Prof. Badó Attila, intézetvezető egyetemi tanár.

A Start Ösztöndíj komoly anyagi támogatást biztosít azoknak a középiskolásoknak, akik az SZTE-t jelölik meg első helyen a felvételin, és kiemelkedő pontszámmal kerülnek be. Évente közel ezer elsőéves hallgató részesül ebben a támogatásban. Emellett külön díjazás jár azoknak is, akik az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjében az első tíz helyen végeznek.

A Start Plusz Ösztöndíj az újból érettségizőknek és határon túli diákoknak nyújt további lehetőséget, amennyiben teljesítik az emelt szintű érettségit. Kiemelkedő újdonság a középiskolásoknak elérhető „Javíts!” ösztöndíj is, amely a félévi tanulmányi eredmények javítását díjazza.

Az ösztöndíjprogramoknak hármas szerepük van ‒ fogalmaz Prof. Badó Attila. ‒ Egyrészt motiválják a hallgatókat a jobb teljesítményre, másrészt hozzájárulnak az esélyegyenlőség biztosításához, hiszen a szociális rászorultság alapján elérhető támogatások sok diáknak jelenthetnek továbbtanulási lehetőséget. Harmadrészt az ösztöndíjak a későbbi karrier szempontjából is fontosak: a munkaadók számára egy elnyert ösztöndíj azt jelzi, hogy az adott hallgató kiemelkedően teljesít, és motivált.

Az egyetemi hallgatók számára elérhető Talent Ösztöndíj és Kiválósági Lista több mint két évtizedes múltra tekint vissza, és három fő kategóriában (tanulmányi, sport- és művészeti teljesítmény) kínál pályázati lehetőségeket; nemrég pedig olyan ösztöndíjak is elindultak, amelyek a társadalmi felelősségvállalást és közösségi munkát emelik ki. E programok a régió vállalati partnereivel is együttműködnek, így további ösztöndíjlehetőségeket teremtenek.

A Zirzen Janka Ösztöndíj olyan szemeszterenként meghirdetett program, amely pedagógus- és tanárszakos hallgatók számára biztosít támogatást, figyelembe véve a tanulmányi eredményeket és tudományos munkát.

EUGLOH –nyitva a kapu a nemzetközi szakmai világ felé

Az interdiszciplináris tudás korában kulcsfontosságú, hogy a hallgatók nemzetközi környezetben is kipróbálhassák magukat. Az SZTE egyik alapítótagja és azóta is aktív szereplője a EUGLOH (European University Alliance for Global Health) kezdeményezésnek, amely európai egyetemeket fog össze egy szövetségben. Ez a partnerség lehetővé teszi, hogy az SZTE hallgatói tanulmányaik egy részét más EUGLOH-tagintézményekben teljesítsék, illetve közös kurzusokhoz vagy kutatási projektekhez kapcsolódjanak.

A szövetségben kilenc egyetem működik együtt: a Université Paris-Saclay (Franciaország), Lund University (Svédország), University of Porto (Portugália), a Ludwig-Maximilians-Universität München (Németország), a University of Hamburg (Németország), a University of Novi Sad (Szerbia), a University of Alcalá (Spanyolország) és az Arctic University of Tromso (Norvégia).

A tagság a mobilitáson felül közös tananyagfejlesztést, nemzetközi interdiszciplináris képzéseket és tanulmányi lehetőségeket is jelent. Ezáltal a hallgatók valóban „európai szemléletű” képzésben részesülhetnek egy rangos nemzetközi hálózat keretében ‒ különösen az egészséggel kapcsolatos területeken – legyen az egészséges környezet, élelmiszerek, betegellátás, gyógyszertudomány és lelki egészség.

Pontszámítás? Nem gond! A Szegedi Tudományegyetem Pontkalkulátora korszerű, könnyen használható eszköz, amely támogatást nyújt a felvételizők számára a várható felvételi pontszámok előzetes meghatározásában. A kalkulátor néhány lépésben összesíti a tanulmányi, érettségi és – az adott képzéshez kapcsolódó – intézményi pontok adatait, és strukturált módon megjeleníti a pontszámítás részleteit. Az alkalmazás különös jelentőséggel bír a megújult felvételi rendszerben, ahol az intézmények saját pontrendszer alapján határozzák meg a felvételi feltételeket. A pontkalkulátor lehetőséget biztosít több szak párhuzamos vizsgálatára, ezáltal támogatva a megalapozott döntéshozatalt és a tudatos jelentkezési stratégia kialakítását.

Coursera for SZTE – tanulj a világ legjobb kurzusain

A digitális kompetenciák és az élethosszig tartó tanulás ma már elengedhetetlen részei a felsőoktatási pályának. Hogy az SZTE hallgatói ezek legjavához férhessenek hozzá, egyetemük együttműködik a világ legnagyobb online tanulási platformjával, a Coursera-val. A „Coursera for SZTE” program keretében a diákok több mint 33 nyelven férnek hozzá több mint 10 ezer kurzushoz – ideértve a világ vezető egyetemeinek (pl. Yale, University of Michigan) és nagyvállalatainak (Google, IBM) képzéseit.

A program előnyei több szinten érvényesülnek: a felvételizők számára már a jelentkezés folyamatában elérhetőek bizonyos csomagok, amelyek az érettségi felkészülést és alapkészségek fejlesztését támogatják. A későbbiekben, a tanulmányok során, a hallgatók extra krediteket is szerezhetnek a platformon elvégzett tananyagokért, melyek elvégzését oklevél is igazolja.

Ez a lehetőség különösen értékes azok számára, akik rugalmasan, önállóan szeretnének készülni a jövő kihívásaira, miközben egy világszínvonalú oktatási közösség részeivé válnak.

Miért érdemes az SZTE-t választani?

A Szegedi Tudományegyetem olyan ösztöndíj- és nemzetközi képzési struktúrát kínál, amely túlmutat a hagyományos egyetemi kereteken. A részletes ösztöndíjrendszer anyagi és szakmai támogatást ad a tanulmányok kezdetétől, míg az EUGLOH-partnerkapcsolat és a Coursera-program lehetőséget teremt nemzetközi tapasztalatok és digitális kompetenciák megszerzésére a tanulmányaid során.

Az SZTE-n szerzett diploma tehát nem csak egy formális végzettséget jelent: olyan támogatást, tapasztalatot és perspektívát kínál, amely segít felkészülni a nemzetközi szakmai környezet, a globális munkaerőpiac kihívásaira, ami ma már elengedhetetlen számos szakterületen.