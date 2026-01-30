Megszólalt az ötöslottó tavalyi nyertese: csak azért adta föl a négymilliárdot érő szelvényt, mert várakoznia kellett

Az ötöslottó egyik nagynyertese megosztotta a szelvényfeladás körülményeit, amelynek köszönhetően egy 2025-ös nyári számhúzást követően már milliárdosként ébredhetett – olvasható a Szerencsjáték Zrt. honlapján.

Mint írják, a filmbeillő történet főszereplőjének az óriási szerencséhez mindössze egy szakadt papucs kellett.

A játékos a reggeli órákban indult útnak, amikor a papucsa váratlanul elszakadt, és ez a körülmény arra késztette, hogy újratervezze az addigi útvonalát. A célja az volt, hogy haladéktalanul pótolja a lábbelit, hogy aztán folytathassa útját.

Azokban az órákban azonban a cipőboltok még nem voltak nyitva, a közeli lottózó viszont igen. A későbbi nagynyertes, a szerencsétlen indulás és a zárva levő üzletek miatt úgy döntött, a várakozás perceiben szerencsét próbál. Kitöltött egy szelvényt, melyen a 2, 17, 27, 29, valamint az 55-ös számokat ikszelte be, majd a szelvényfeladást követően – az addigra kinyitott üzletben – megvásárolta új papucsát.

A szerencsés játékos a balszerencsés eseményt követő szombati sorsolás alkalmával 4 077 794 905 forintot nyert.