Embert gázolt a vonat egy gyalogos átkelőnél Budapesten

Kummer János / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 01. 29. 18:26
Kummer János / 24.hu

Embert gázolt a fél öt után Veszprémbe indított sebesvonat a 22. kerületi, Háros utcai, labirintkorlátos gyalogos átjáróban – közölte a MÁV Csoport a honlapján csütörtökön délután. A baleseti helyszínelés ideje alatt, várhatóan késő estig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Nagytétény között.

A balesetben érintett vonat utasait a Déli pályaudvarról 17:30-kor Veszprémbe induló sebesvonatra szállították át, a vonat emiatt késik. 

A Budapest–Székesfehérvár vonalon és a csatlakozó vonalakon a baleseti helyszínelés miatt hosszabb menetidőkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani csütörtök este. Budapest és Érd között az Érd felsőt érintő, ott megálló járatokat javasolja az utasoknak a MÁV.

A baleset miatt az alábbi forgalmi változásokra érdemes készülni:

  •  Nem közlekednek a martonvásári Z30-as vonatok és az S36-os vonatok sem.
  • A Déli pályaudvar és Székesfehérvár közötti Z30-as vonatok az eredeti útvonalukon közlekednek, minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A G43-as vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
  • A távolsági vonatok (Balaton, Tópart, Göcsej és Bakony InterCityk, veszprémi és tapolcai sebesvonatok) teljes vonalon, de Érd felső felé terelve, hosszabb menetidővel közlekednek.

