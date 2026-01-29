Embert gázolt a fél öt után Veszprémbe indított sebesvonat a 22. kerületi, Háros utcai, labirintkorlátos gyalogos átjáróban – közölte a MÁV Csoport a honlapján csütörtökön délután. A baleseti helyszínelés ideje alatt, várhatóan késő estig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Nagytétény között.
A balesetben érintett vonat utasait a Déli pályaudvarról 17:30-kor Veszprémbe induló sebesvonatra szállították át, a vonat emiatt késik.
A Budapest–Székesfehérvár vonalon és a csatlakozó vonalakon a baleseti helyszínelés miatt hosszabb menetidőkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani csütörtök este. Budapest és Érd között az Érd felsőt érintő, ott megálló járatokat javasolja az utasoknak a MÁV.
A baleset miatt az alábbi forgalmi változásokra érdemes készülni:
- Nem közlekednek a martonvásári Z30-as vonatok és az S36-os vonatok sem.
- A Déli pályaudvar és Székesfehérvár közötti Z30-as vonatok az eredeti útvonalukon közlekednek, minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
- A G43-as vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
- A távolsági vonatok (Balaton, Tópart, Göcsej és Bakony InterCityk, veszprémi és tapolcai sebesvonatok) teljes vonalon, de Érd felső felé terelve, hosszabb menetidővel közlekednek.