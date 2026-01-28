Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Pride miatt

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza Karácsony Gergely budapesti főpolgármester ellen, áll az ügyészség közleményében.
A vádirat szerint Budapest főpolgármestere, 2025. június 16-án, az egyik legnépszerűbb közösségi média felületen videóüzenetben bejelentést tett közzé arról, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án, Budapest területén megtartja a Budapest Büszkeség Menetet, vagyis a Budapest Pride-ot, amelyre egyben meghívást is intézett a követőihez.
Karácsonyt először augusztus 1-jén hallgatták meg a Nemzeti Nyomozóiroda központjában, miután július végén gyanúsítottként idézték be. A rendezvény másik szervezőjét, a Szivárvány Misszió Alapítványt semmilyen formában nem keresték a hatóságok. A városvezető a meghallgatásán azt nyilatkozta, megalapozatlannak tartja a gyanúsítást. Az ügyészség azonban elutasította a gyanúsítás elleni panaszt.
A rendezvény az ügyészség szerint a gyülekezési jogról szóló törvény alapján gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.
A közlemény szerint
a Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság, 2025. június 19-én határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását, egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, másrészt mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban más személy bejelentett már egy más jellegű rendezvényt. A vádlott a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, ellene jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, majd az így véglegessé váló tiltó határozat ellenére a gyűlést megszervezte. Ennek keretében a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé, majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is.