Vádat emeltek Karácsony Gergely ellen a Pride miatt

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza Karácsony Gergely budapesti főpolgármester ellen, áll az ügyészség közleményében.

A vádirat szerint Budapest főpolgármestere, 2025. június 16-án, az egyik legnépszerűbb közösségi média felületen videóüzenetben bejelentést tett közzé arról, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án, Budapest területén megtartja a Budapest Büszkeség Menetet, vagyis a Budapest Pride-ot, amelyre egyben meghívást is intézett a követőihez.

Karácsonyt először augusztus 1-jén hallgatták meg a Nemzeti Nyomozóiroda központjában, miután július végén gyanúsítottként idézték be. A rendezvény másik szervezőjét, a Szivárvány Misszió Alapítványt semmilyen formában nem keresték a hatóságok. A városvezető a meghallgatásán azt nyilatkozta, megalapozatlannak tartja a gyanúsítást. Az ügyészség azonban elutasította a gyanúsítás elleni panaszt.

A rendezvény az ügyészség szerint a gyülekezési jogról szóló törvény alapján gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.

A közlemény szerint