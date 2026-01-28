„Ez csak kifogás, nem is akarta a véleményünket megismerni” – válaszolt Magyar Péternek a Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke

Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke reagált Magyar Péter kijelentésére. A Tisza Párt elnöke szerdán közölte, hogy több ok miatt lemondja a MROÖ-val való találkozót.

Csütörtökön találkozott volna Magyar Péter a szervezet képviselőivel. A lemondás egyik okaként azt említette: „megdöbbentő, hogy Lázár János vérlázító mondatai után a roma honfitársainkat képviselő szervezet nem szólította fel azonnali távozásra Orbán Viktor miniszterét, ehelyett félreérthető üzenetről beszéltek.”

A másik ok, amiért Magyar nem találkozik a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával az, hogy elmondása szerint a birtokába került egy videó, amiben az önkormányzat vezetői kifejtik, hogy a találkozót fideszes propagandacélokra akarják felhasználni, és hogy arról felvételt akarnak készíteni megrendelésre.

A közösségem gondjainak megismerése, nem lehet akadálya Lázár János miniszter úr kijelentései, illetve az, hogy az Önkormányzatunk nem szólította fel lemondásra Miniszter Urat. Ez csak kifogás, nem is akarta a véleményünket megismerni. Elég neki a Tiszás cigányok véleménye, ez pedig nem egyenlő a magyarországi cigány közösséggel

– válaszolta a Telex megkeresésére Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke.

Az is írta válaszában az elnök, hogy „megint hazudott, nem kezdeményeztem semmilyen szervezkedést arra vonatkozóan, hogy videót készítsenek róla, annyira nem sztár Magyar Péter, hogy videó készítésével kínozzuk magunkat. Azt feltételezem, hogy markáns véleményemmel szemben a hazugság cunami nem lenne hatásos, ezért nem jön el. (…) Azt gondolom, hogyha egy formálható pancser lennék, eljött volna. ”

Arra a kérdésre, hogy van-e tudomása olyan videóról, amit Magyar Péter a bejegyzésében említett és felkérte-e őket a Fidesz hasonló elkészítésére, azt írta, mindenki magából indul ki, nem létezik ilyen videó.

„Visszautasítom, hogy a Fidesz vagy Sztojka Attila bármikor arra kért volna minket, hogy készítsünk ilyen tartalmú videót. Ez egy szaftos magyarázat, amely nélkülöz minden valóság alapot. Bebizonyítja ez a tény is azt, hogy Magyar Péter nem ismeri a cigány közösség szereplőit, azoknak jellemét, mindennapjait csupán hazugságaival politikai maszatolást végez, besározva ezzel azokat, akiket erősnek tart. Nem sikerült” – írta a Telexnek az elnök.

Aba-Horváth István személyes értesítésről nem tud, a Facebookról értesültek arról, hogy Magyar Péter lemondta a találkozót.

Mi hangzik el a videóban?

A Telex megkérdezte a Tisza Pártot is a kérdéses videóról. Válaszul egy videórészletet kaptunk, ami egy hosszabb Facebook-videóból származik. A videóban hosszan beszélnek a tiszásokról, és 14:15 körül kezdődik az a rész, amit a Tisza Párt úgy értelmezett, hogy a találkozót fideszes propagandacélokra akarják felhasználni – írja a Telex.

Aba-Horváth István a videóban azt mondja, hogy megkeresést kaptak Magyar Pétertől, aki a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként kereste meg a Magyarországi Romák Önkormányzatát, időpontot kért kapcsolatfelvétel céljából, továbbá arról is beszélt, miről szeretne majd beszélni vele.